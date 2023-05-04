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НовостиОбщество4 мая 2023 19:25

Тюменская прокуратура установит причину пожара, начавшегося возле села Успенка

При необходимости будут приняты соответствующие меры
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Прокурор Тюменской области Владислав Московских и прокурор Тюменского района Денис Коротаев выехали на место пожара в селе Успенка. На данный момент в надзорном органе организована проверку по факту случившегося.

– Прокурор области поручил прокурору Тюменского района провести проверку, которая позволит установить причины и условия произошедшего, а также дать оценку соблюдению требований противопожарной безопасности в населенном пункте, – прокомментировали в ведомстве.

Кроме того, Денис Коротаев проконтролирует размещение пострадавших граждан, оказание им помощи в восстановлении документов, получение компенсаций и мер соцподдержки.

В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры.

Напоминаем, что ранее тюменский следком организовал процессуальную проверку по факту пожара в селе Успенка.