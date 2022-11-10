Из помады и зеленки: рукодельница из Тюменской области делает необычные свечи из пчелиного воска

Вот такие необычные свечи получаются из пчелиного воска Фото: Евгения Суворова

На медовой усадьбе Галины Финевич в селе Велижаны Нижнетавдинского района живут 10 миллионов пчел. Сезон завершен, и сейчас насекомых, великих тружениц, подготовили к зимовке. А значит, у хозяйки пчелиного царства появилось свободное время, чтобы вновь приступить к любимому занятию – изготовлению восковых свечей. Очень красивых, ароматных, экологически чистых и полезных во всех отношениях.

Из натурального воска

Первые опыты в «свечном деле» были еще в 2016-м году, и за шесть сибирских зим Галина Финевич уже неплохо набила руку.

– Для производства свечей нужен натуральный пчелиный воск. Его вырабатывает пчела «среднего возраста», 12-18 дней от роду. Воск выделяют специальные железы, расположенные на брюшке у насекомого, – рассказывает мастерица.

Воск на медовой усадьбе вытапливают из уже не нужных пчелорамок. Горячий (но не кипящий!) воск рукодельница заливает в специальные силиконовые формы, в которые предварительно продернут, с помощью иголки, хлопчатобумажный фитиль. С нижнего конца будущей свечи фитиль обрезается под корень. А чтобы фитиль не уплыл по горячей восковой «реке», его закрепляют зубочисткой.

Форму несколько раз энергично встряхивают, переворачивают, закрывая отверстия, и оставляют остужать. Через час будет готово. Силиконовые формы: богиня Фортуна, дракон, елочка, «День и ночь» (солнце с месяцем), дракон и другие мастерица заказывает по Интернету из других городов.

Первые опыты в «свечном деле» Галина предприняла ещё в 2016-м году Фото: Евгения Суворова

Никогда не сдавайся!

После наступления 2022-го года Быка осталось с десяток тематических свечек, поэтому Финевич решила на будущее приобретать «внесезонные» формы, которые будут всегда актуальны. К примеру, свеча в виде восьмерки с тюльпанами, словно сошедшая с поздравительных открыток в честь Международного женского дня советского времени. Готовые произведения искусства мастерица украшает блестками, бечевкой, бусинками.

Половина свечей – натурального желто-песочного цвета. Как подчеркнула Галина, такие свечи предпочитают поклонники экологичного образа жизни. Так, оставшийся после сгорания свечи расплавленный воск ценители натурального используют в качестве косметических масок для лица и тела.

Те, кто любит поярче, выбирают цветные восковые свечи. Что интересно, для тонирования Галина берет не только красители из специализированных магазинов, но и подручные материалы.

Старые помады придают воску оранжево-красные оттенки, зеленка из домашней аптечки – цвет сочной молодой травы, а таблетки активированного угля – черноту. Галина, пробует, «творит и вытворяет», бывает, и ошибается в пропорциях или чем-то другом, но тем не менее никогда не сдается.

Творчество из вощины

Отдельный пласт творчества – свечи из вощины. Для изготовления листа вощины нужен специальный станок, который достаточно дорогой, поэтому мастерица приобретает вощину по бартеру. За каждые 120 килограммов воска производители отправляют ей 100 килограммов вощины. Вощина, в первую очередь нужна для изготовления новых пчелорамок.

Чтобы сделать свечу из вощины, лист размерами 45 на 30 сантиметров разрезают на три части. На каждый полученный листик кладут фитиль и аккуратно, возвратно-поступательными движениями, сворачивают «ролл». Свеча из вощины готова. По ней, в случае отсутствия часов, можно засекать время: свеча из вощины сгорает без остатка ровно за четыре часа.

Мастер-класс по созданию свечей из пчелиного воска Фото: Евгения Суворова

Для производства свечей из пчелиного воска требуется разное количество материала: от 15 до 300 граммов.

Воск – достаточно дорогой продукт. Чтобы получить килограмм воска, пчелам необходимо съесть и переработать три килограмма меда. Однако изготовление свечей для Галины Финевич – не столько бизнес, а, скорее, хобби.

Большинство восковых произведений мастерица дарит близким и родным, чтобы улучшить ауру их дома.

– Зажигаешь свечу, и распространяется медовый аромат: это очень полезно для дыхательных путей и главное – душевного самочувствия, ведь, как известно, горящие свечи благотворно влияют на энергетику жилища, – уверена рукодельница.

Часть свечей она продает на областных сельскохозяйственных продовольственных ярмарках вместе с медом и продуктами пчеловодства (прополисом, паргой и так далее).

– Была в Санкт-Петербурге, на Невском проспекте мужчина продавал такую же свечу, как делаю я, – богиню Фортуны, только не из воска, а из парафина.

Спросила, сколько стоит. Ответил, что 2 400 рублей. Я чуть в обморок не упала от такого ценника, поскольку мои стоят в пределах 150 рублей. Надо, видимо, в Питер переезжать, – смеется мастерица.

Галина Финевич планирует в ближайшее время приобрести новые дополнительные силиконовые формы для производства свечей. Женщина подчеркнула, что готова к безвозмездному сотрудничеству с школами, детскими садами и всеми желающими, кто хочет прийти на мастер-классы и научиться делать восковые свечи и свечи из вощины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Покупают даже многодетные мамы». Тюменка создает реалистичных кукол-младенцев

Такую куклу вполне можно перепутать с настоящим ребенком: у нее есть ресницы, шероховатая кожа и реалистичные волосы (подробнее)

Творчество под лупой. Жительница Ямала создает крохотных коллекционных медведей

Обычно мягкие игрушки покупают для детей, но эти — особые, их рады получить взрослые (подробнее)

Сражения на настоящих световых мечах и реалистичные костюмы. Тюменец превратил увлечение «Звездными войнами» в заработок

Иван Плотников больше десяти лет обучает тюменцев владению световым мечом. Всё как в легендарных фильмах: ярко, со звуками и с сюжетом (подробнее)

«Лай – как звон колокола». Жительница Тобольска рассказала, как выращивает двух огромных мастифов за 100 тысяч рублей

Тибетские мастифы, если распушить им шерсть, напоминают львов – грива внушительная (подробнее)

Съедобное-несъедобное. Тюменский иконописец – о том, как пишут святых и зачем в ее мастерской хлебный мякиш

Как создаются удивительные работы, почему святые не улыбаются и какие правила нужно соблюдать, рассказала тюменка Дарья Лешукова (подробнее)

Фыркающие индивидуалисты. Зачем тюменка разводит карликовых ежей

Среди покупателей разные люди: мамы, желающие порадовать маленького ребенка, одинокие мужчины, которым нужна компания (подробнее)

Как живые. Тоболяк создает реалистичные чучела рыб

Так Александр Булашев, опытный рыбак, сохраняет свои трофеи и помогает другим увековечить добычу (подробнее)

«Хотелось делать что-то творческое». Установщик окон из Тобольска бросил работу и стал создавать шедевры из рогов и бивней

Массивный бивень мамонта Михаил Турышев может превратить в композицию из мельчайших элементов (подробнее)

«Самое сложное – сделать, как представил в голове». Бывший автоинспектор создает удивительные мини-оранжереи в лампочках

Работа сложная: всё нужно делать аккуратно (подробнее)