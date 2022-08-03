Как живые. Тоболяк создает реалистичные чучела рыб

Тоболяк создает реалистичные чучела рыб. Фото: Александр Булашев.

Изучать рыб тоболяку Александру Булашеву нравилось всегда. Еще в 2000-х он поступил на ихтиолога, тогда и начал делать поделки для техникума. Сейчас Александр с легкостью может «оживить» даже 8-килограммовую щуку.

Александр — заядлый рыбак. Даже участвует в соревнованиях и побеждает. Так что таксидермия стала закономерным увлечением.

По словам тоболяка, для таксидермии подходит любая рыба, даже слегка залежавшуюся можно восстановить. Большая часть чучел у Александра — заслуга его самого как рыбака, но поступают заказы и от других, кто тоже хочет увековечить трофей.

Два окуня на деревянном медальоне // Фото: Александр Булашев.

— Некоторые части у рыб хрупки, например, плавники. Но чучело можно спокойно повесить на стену, никаких особых климатических условий не требуется. У некоторых клиентов мои чучела висят уже больше десяти лет. Все зависит от химической обработки, она нужна, чтобы рыбу не съела моль, в ней не завелись жучки. Но хранятся чучела очень долго.

На одно изделие у Александра уходит около месяца. Сначала из рыбы удаляются все внутренности, изготавливается специальная болванка, на которую натягивают кожу. Потом обработка реагентами, покраска и лак. Все, чтобы рыба была похожа на живую. Отдельный этап — изготовление деревянного медальона, на который будет крепиться рыба. Здесь тоже можно покреативить: сделать не просто овальной, а вырезать якорь или, допустим, шишку.

Чучела действительно выглядят как живые // Фото: Александр Булашев.

Специального обучения Александр не проходил, обучался таксидермии сам. На помощь разве что иногда приходили книги.

— Конечно, бывали чучела, которые не получились. В начале работы очень много таких было. Сейчас периодически тоже — где-то уронишь, где-то порежешь. Приходится или ремонтировать, или брать новый экземпляр.

Иногда на кухне у Александра можно застать и такое // Фото: Александр Булашев.

Таксидермистам, которые работают с телами зверей, часто приходится выслушивать критику в свой адрес: мол, это не гуманно, ради чучел убивают животных. Александр признается — он с такими обвинениями не сталкивался.

— Многие поддерживают такое мое увлечение. Знаю, что чучела животных у многих вызывают не очень хорошие эмоции, но про рыб ничего такого не слышал.

В Тюменской области живет множество мастеров. Например, Михаил Турышев из Тобольска уже 12 лет создает уникальные скульптуры из костей мамонта. А тюменец Владимир Плотников оставил высокооплачиваемую работу в строительной фирме, чтобы делать печи.