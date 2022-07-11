Оставил высокооплачиваемую работу ради ремесла. Тюменец создает уникальные печи

Тюменец создает уникальные печи. Фото Владимира Плотникова.

Огромные белые сооружения посреди комнаты с уже покосившимися стенками и треснувшей штукатуркой – это представляет большинство, когда слышит слово «печь». Владимир Плотников один из тех, кто доказывает, что печи – это красиво и вполне современно.

В 39 лет тюменец Владимир Плотников сменил высокооплачиваемую работу в крупной строительной фирме на новое ремесло: вот уже десять лет он возводит в домах у сибиряков печи.

По словам Владимира, тогда он находился в депрессии, столкнулся с кризисом среднего возраста. Услышал совет: нужно оглянуться на свои 10 – 14 лет, именно в этом возрасте человек непредвзято смотрит на мир. Владимир вспомнил лето в деревне у бабушки, теплую атмосферу русской печи и приготовленный в ней хлеб. Но подтолкнуло к ремеслу не только это.

– Я задумался, чем мне заняться? Хобби у меня никогда не было, всегда дом – работа, работа – дом. Попробовал себя в резьбе по дереву – не мое. А руки просят. Когда голова забита, находишь успокоение в труде. В интернете наткнулся на курсы печников в Карелии. Там-то всё и началось: перевернулось мое представление о печах, каминах и эстетике. После этих курсов я оставил прошлую работу. Ни разу не пожалел, – рассказал Владимир «Комсомольской правде» – Тюмень».

Фото Владимира Плотникова.

По словам тюменца, в этом ремесле не остаются те, кто гонится за деньгами. Делать печи – интеллектуальный и тяжелый физический труд, в каждую мастер вкладывает часть себя. Сделать уникальный прибор, по которому тебя будут помнить, – важная составляющая.

– Двух заказчиков я отговорил строить печь. Так и сказал: она вам не нужна. Объяснил, конечно: открытые камины появились в южной Франции, Италии, Британии, там нужно было отапливать большие замки. Это происходило за счет лучистой энергии огня, от которой нагревалась каменная стена напротив. Двое суток сохранялось тепло. А у заказчиков этой стены напротив нет, как и таких замков. Остановились с клиентами на более подходящих отопительном камине и каминопечи.

Каминопечь объединяет два прибора: в ней есть и хлебная камера, и дверца, через которую видно пламя. Работает по принципу противотока: горячие дымовые газы поднимаются до свода-перекрыши по огневому столбу, потом возвращаются по боковым каналам и удаляются через дымоход снизу.

Знание физики вообще для печников важно, ведь иногда можно сделать всё правильно, а печь всё равно не заработает. Тогда мастеру приходится вычислять, что именно пошло не так.

– Кажется, например, открытые камины – ну обычный ящик, никаких ухищрений. А на деле нужно учитывать изотермию, инверсию, давление, достаточность кислорода, соотношение сечений портала, дымосборника, дымовой трубы. Иногда думаешь: «Да лучше бы я отопительные печи строил, чем высчитывал это всё».

Фото Владимира Плотникова.

Тому, что внутри печи, признается Владимир, заказчики уделяют мало внимания. Этим пользуются печеклады, которые берут количеством, а не качеством, их не волнует эффективность печки, и, что опаснее, таким мастерам всё равно на пожарную безопасность.

– Те же дачи чаще всего горят из-за неправильно сделанных противопожарных отступок и разделок. Одна из главных вещей, которой нас учили в Карелии, – пожарная безопасность. Я могу наизусть рассказать раздел 5 свода правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование» – здесь не до шуток. Правила написаны кровью людей, которые погибли на пожарах из-за нарушений при строительстве печей.

Есть у Владимира и свои изобретения. Например, печник крепит дверцы по авторской технике. Коллеги убеждают тюменца запатентовать метод, но тот скромничает: считает достижение незначительным.

Фото Владимира Плотникова.

Появление печи в доме – дело небыстрое. Мастеру нужно придумать проект, подходящий под место, где будет печь, найти материалы и поставщиков. Но в итоге получается уникальный прибор, который прослужит минимум пять лет – такие гарантии дает мастер.

– Если говорить техническим языком, для ровной кладки и эстетики темп должен быть примерно 60 кирпичей в смену. Для отопительного камина нужно 1000 – 1200 кирпичей, соответственно, около 20 смен. Если с помощником – 10 – 12. На отделку, монтаж изразцов тоже нужно время.

Заказчики у Владимира разные. Благодаря сарафанному радио от довольных клиентов география широкая: печи тюменского мастера есть, например, в Салехарде и Екатеринбурге.

Фото Владимира Плотникова.

Вместе с печью в доме появляются обязательства перед ней. Она – центр дома, и не важно, расположена на террасе, в бане или гостевом домике, объясняет Владимир. Печь нужно беречь. К тому же не стоит забывать про дрова, плохими можно «убить» любой прибор: он перестанет давать тепло, владельцы будут перетапливать, и печь начнет разрушаться. Всё это Владимир рассказывает потенциальным заказчикам.

Кто-то такой серьезный подход принимает, а кто-то печью демонстрирует достаток – так в шутку отзывается о некоторых клиентах Владимир.

– Иногда с заказчиком даже не нужно говорить, видно, что печь для него – очередной «мерседес» в гараже. Я не против, у такого человека всё равно печь будет стоять мебелью и пользоваться никто не будет. Это его эго. И я готов его потешить.

Стоят печи по-разному. Изразцовая, отделанная керамической плиткой, в среднем обходится в 1,2 – 1,5 миллиона рублей. Значительная часть у заказчика уходит на материалы – на сами изразцы. Иногда их делают специально по эскизу; например, для одной из печей, придуманных Владимиром, мануфактура изготовила 50 разных форм.

Печников, которые создают собственные проекты, в Тюмени немного, зато у них есть клуб. Никакой конкуренции, только общий интерес и поддержка. В 2018 году местный мастер Дмитрий Мыльников обзвонил всех печников и предложил собраться. На встречу пришло около 15 человек, постоянными членами клуба остаются примерно 6, они общаются в интернете и собираются лично.

– Нас объединяет общее стремление создать положительный образ печи в доме, вернуть традицию. Этим ребятам я благодарен: они относятся к печам с интересом, трепетно. Благодаря этому клубу появляется уверенность, что ты не в одиночку возрождаешь ремесло, – подытожил Владимир.