«Хотелось делать что-то творческое». Установщик окон из Тобольска бросил работу и стал создавать шедевры из рогов и бивней

Установщик окон из Тобольска бросил работу и стал создавать удивительные изделия из рогов и бивней. Фото: соцсети Михаила.

Флешка в виде совы из рога лося или детальная скульптура в бивне мамонта? Тоболяк Михаил Турышев, кажется, может создать в своей мастерской любое изделие. Уже 12 лет он занимается резьбой по кости, в это ремесло его привело желание творить.

– Раньше я занимался пластиковыми окнами, дверьми, а потом возникло как будто внутреннее влечение – хотелось делать что-то творческое. У меня было хобби – я увлекался резьбой по дереву, делал сувениры знакомым. А потом увидел объявление, что косторезная фабрика набирает учеников, и решил попробовать. Принес свои работы из дерева, меня взяли, – рассказал Михаил Турышев «Комсомольской правде» – Тюмень».

Михаил продолжает работать с деревом, но сейчас в его мастерской основное пространство занимают бивни мамонта, рога лося и кости коровы. Из всего этого мастер создает удивительные изделия.

Работа из бивня мамонта // Фото: телеграм-канал мастерской.

К каждому материалу у него свой подход. Например, косточки крупного рогатого скота небольшие, скульптуру не сделать, их и так приходится склеивать. Зато рог лося позволяет создать объемное изделие. Есть у Михаила и самый любимый материал.

– Бивень мамонта – благородный, с богатой цветовой гаммой. У него очень красивая структура, пластичная. С ним интереснее работать, и изделия тоже получаются впечатляющие, – поясняет мастер.

Часть 40-сантиметровой работы из цельного фрагмента бивня // Фото: телеграм-канал мастерской.

Работа над новым изделием начинается с идеи. Рождаются они по-разному.

– Иногда задумка появляется в голове, а иногда идею подсказывает сам материал: лежит перед тобой определенный кусок, и ты уже начинаешь видеть в нем какую-то форму. Потом уже готовишь эскиз, прорабатываешь, – рассказывает Михаил.

Та самая необычная флэшка из кости // Фото: ВК мастерской.

Сразу взять кость в руки и начать что-то резать и пилить не получится. Нужно составить композицию, продумать детали. Иногда Михаил даже лепит из пластилина – так моделирует будущее изделие, чтобы не испортить кость. На одно изделие может уйти от недели до нескольких лет. Все дело в той самой композиции и желании довести работу до совершенства.

Любимых работ у Михаила нет. Косторез для себя определил: если однажды ему начнут нравиться собственные изделия, значит, впереди деградация как мастера. Когда видишь в своей работе изъяны, появляется стремление достичь большего.

Композиция из рога лося // Фото: телеграм-канал мастерской.

– В работе в основном опираешься на традиционные формы и изделия, но если речь идет о творчестве, то здесь большую роль играет внутреннее состояние. От него зависит многое, – уверен мастер. – Некоторые изделия получаются мягкими, легкими, а порой работы выходят сложные. Внутреннее состояние всегда дает о себе знать.

В Тюменской области живет множество удивительных ремесленников. Владимир Плотников, например, ушел с престижной должности, чтобы мастерить печи. А жительница Казанского района Надежда Яркова больше десяти лет создает шедевры из соломы.