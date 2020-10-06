Ремесло плетения из соломы сохраняют в Тюменской области

Фото: ишимский музей имени Петра Ершова

Обучать искусству плетения из соломы будут в ишимском музее имени Петра Ершова. Так в Ишиме хотят сохранить традиции необычного художественного ремесла.

Жительница Казанского района Надежда Яркова более десяти лет занимается изготовлением плетеных шедевров.

– Впервые я увидела поделки из соломки в журнале, и сразу захотела попробовать сделать что-нибудь в этой технике. Изучала приемы, пробовала их на практике, совершенствовала. Сейчас в работе могу использовать до 12 различных техник плетения. На создание одной фигуры при этом уходит от нескольких дней до месяца, – поделилась опытом мастерица.

Фото: ишимский музей имени Петра Ершова

По просьбе сотрудников музея имени Петра Ершова рукодельница создала жар-птицу, рыбу-Кита, Иванушку и других персонажей всемирно известной сказки «Конек-горбунок». Кстати, несколько изделий Надежды Ярковой есть в личной коллекции координатора проекта «Путешествие в сказку Петра Ершова» Андрея Артюхова. Он временно передал их в Тюменский театр кукол, где готовится выставка, посвященная сказке и одноименному спектаклю.

– Вы создаете своими руками уникальные вещи, и вам обязательно нужны ученики, последователи, которым вы передали бы свои звания и умения, – убежден Андрей Артюхов.

Он отметил, что плетеные изделия могут стать традиционным ишимским сувениром, который гости города будут привозить из поездок. Поддержку проекту обещал и глава города Федор Шишкин.

Фото: ишимский музей имени Петра Ершова

Чтобы старинное ремесло не угасало, Надежду Яркову пригласили давать ишимцам мастер-классы. В скором времени в музее составят расписание, и посетить занятия смогут все желающие.