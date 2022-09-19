«Самое сложное – сделать, как представил в голове». Бывший автоинспектор создает удивительные мини-оранжереи в лампочках

Бывший автоинспектор создает удивительные мини-оранжереи в лампочках. Фото: архив героя.

В 2003 году, возвращаясь домой с дежурства, Радик Шафигуллин из Нижнетавдинского района попал в аварию: его автомобиль ДПС занесло на дороге. Итог – травма позвоночника и инвалидность первой группы. Но это не мешает Радику сейчас жить полной жизнью и создавать удивительные вещи. Уже четыре года он делает уникальные флорариумы и замкнутые экосистемы – создает целый мир внутри небольших лампочек, банок и в аквариумах.

Одна из первых лампочек Радика с замкнутой экосистемой. Фото: архив героя.

Экосистема в лампочке стала одной из первых работ Радика. Чтобы ее создать, мастер сначала засыпает внутрь дренаж через обычную трубочку, скрученную из бумаги. Этот материал на дне нужен, чтобы собирать в себя воду. Вторым слоем насыпает питательную подложку, затем уже грунт. Всё это Радик поливает и высаживает в грунт растения, для украшения добавляет декоративные элементы. Чтобы работа была аккуратной, высаживать растения приходится пинцетом, очень осторожно. После этого всё закрывается плотной крышкой, в итоге получается экосистема, которая развивается сама и за которой не нужен уход.

Но увлекается Радик не только замкнутыми экосистемами. Он создает флорариумы – мини-оранжереи в аквариумах.

Так выглядят флорариумы. Фото: архив героя.

– У моих родителей в палисаднике растут суккуленты. Посадил один из них в большой бокал, и так я оказался в объятиях флорариума. Небольшие круглые аквариумы после этого уходили на новое увлечение, – рассказал «Комсомольской правде» – Тюмень» Радик Шафигуллин. – А есть еще палюдариумы – те же аквариумы, но с искусственным возвышением, с небольшим водопадом и растущими над поверхностью воды растениями.

Однажды к Радику попала небольшая банка на 80 литров. На разработку проекта ушло больше месяца, всё это время Радик думал, что разместить внутри, и искал информацию. Решил создать остров. Закупил камни из вулканической лавы, набрал растения, в огороде у родителей нашел необходимые коряги.

На этот палюдариум ушло много времени. Фото: архив героя.

Чтобы биосистема запустилась быстрее, в новый аквариум Радик залил воду из старого. Потом еще множество этапов, в том числе установка внешнего фильтра и системы для подачи СО2. Только спустя несколько дней, когда нагрел воду внутри ровно до 26 градусов, Радик запустил внутрь улиток и креветок.

Впрочем, надолго этот аквариум дома у него не задержался. Все свои работы, рассказывает Радик, он дарит или продает – так и в доме, и в голове освобождается пространство для новых идей. Вдохновение для проектов Радик находит в разных местах:

– Что-то вижу в интернете, а что-то – в лесу: при виде коряги начинаю прикидывать, как она будет смотреться в аквариуме, например, или в палюдариуме. Мне нравится весь этот путь, начиная от поиска материалов и заканчивая последними штрихами внутри готового проекта.

А это другой палюдариум. Фото: архив героя.

На одну работу у Радика может уйти до полугода. Значительная часть времени тратится на подготовку, изучение роликов на тему, на подбор материалов. Важно правильно настроить насосы, если речь о палюдариумах: нужно, чтобы вода качалась на определенной высоте, с нужным напором. Потом – настройка парогенератора. Весь процесс сопровождается чертежами, схемами и перепланировками.

– Самое сложное – это сделать так, как представил в голове, и не свернуть на пути к намеченной цели, иначе получится кракозября, – шутит Радик.

Радик – любитель природы. Кроме создания подобных зелёных миров, он увлекается рыбалкой. Летом стал лучшим на фестивале для людей с ограниченными возможностями: за три часа поймал 830 граммов рыбы.

Эту замкнутую экосистему Радик создал как раз между соревнованиями. Фото: архив героя.

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