«Все начинается с упорства». Спортсменка, комик и бизнесмен — о жизни с инвалидностью

Спортсменка, комик и бизнесмен — о жизни с инвалидностью. Фото: соцсети.

В обществе до сих пор существуют предубеждения относительно людей с ограниченными возможностями здоровья. Герои нашего материала доказывают — упорство и целеустремленность помогают добиться успеха при любых вводных.

«В детстве с восхищением смотрела Паралимпиаду в Сочи»

Фото: utmn.ru.

В этом году Вера Хлызова должна была дебютировать на Паралимпиаде в Пекине, обещала выиграть в биатлоне пять золотых медалей. В итоге российскую сборную из игр исключили, и альтернативой стало соревнование в Ханты-Мансийске. Там тюменка смогла получить четыре медали, в том числе одну золотую.

Лыжами Вера увлекается со второго класса — в 2009 году начала осваивать этот спорт в челябинской школе. Проблемы со зрением преградой не стали. Когда девочке было 14 лет, она отправилась на первенство России, там ее заметил тренер отечественной сборной. Потом Вера переехала в Тюменскую область, и теперь представляет именно этот регион. Вера уже успела стать двукратной чемпионкой мира в биатлоне среди спортсменок с нарушением зрения.

— С самого начала мне это просто нравилось. Нравилось наблюдать, как бегают профессиональные спортсмены, и я до сих пор помню, с каким восхищением смотрела Паралимпийские игры в Сочи, на золотые медали. Я по-прежнему не могу поверить, что нахожусь именно в том месте, где рождаются паралимпийские медалисты, — призналась Вера.

По словам девушки, человека от занятий спортом останавливает только он сам. Хотя признается: моменты, когда хотелось бросить лыжи, были. Но на помощь всегда приходила наставница.

— Тренер однажды мне сказала во время тяжелой тренировки: «Всегда будет тяжело. Если тебе тяжело, значит, ты просто достигла психологического пика. Терпи, этот порог ты перешагнешь, и дальше будет легче». Эти слова меня мотивируют.

«Не бойтесь смеяться, я вам все равно ничего не сделаю»

Фото: Stand Up Lab.

Руслан Шамухаметов знаком зрителям ТНТ — тюменец не раз участвовал в шоу для стендап-комиков «Открытый микрофон» и дошел до финала «Comedy Баттл». У Руслана ДЦП, и он не стесняется говорить об этом в своих выступлениях. К тому же он врач-психиатр в колонии — тоже плодородная тема для шуток.

По словам самого Руслана, ему повезло, и заболевание проявляется не сильно, только есть трудности в ходьбе и при движении рукой. Юмор помогает справиться.

— Обычно в начале выступлений я в шутку на всякий случай предупреждаю зрителей: «Не бойтесь смеяться, я вам все равно ничего не сделаю». Иногда знакомые комики замечают, что кому-то из зрителей не нравятся такие шутки, но это уже проблема конкретного человека, — пояснил Руслан.

В интернете аудитория тоже поддерживает комика. Иногда Руслан встречает комментарии вроде «вот ему делать нечего» или «вообще не смешно», но не обращает на них внимание — пишут такое единицы.

Когда смеешься над проблемой, объясняет Руслан, она уже не выглядит такой значительной и вызывает меньше тревоги. К тому же открытое высказывание помогает понять, что большинство людей тебя не осуждает, а даже сочувствует и поддерживает.

Впрочем, в последнее время Руслан в шутках отошел от своего заболевания, потому что тема начинает надоедать ему самому.

— Мне нравится, что в стендапе ты можешь выражать свои мысли так, чтобы тебя поняло большинство людей. И я занимаюсь этим, потому что люблю выступать, потому что для меня стендап — это свобода. На сцене я чувствую себя свободным и открытым перед людьми.

Руслан постоянно выступает на открытых микрофонах в Тюмени — минимум два раза в неделю проверяет новый материал. Работе психиатром такое увлечение не мешает, отмечает Руслан — за шесть лет он уже научился совмещать.

«Если захотеть, преград не будет»

Фото: соцсети героя.

В три года после гриппа Владимир Веселли потерял слух. Он слышит со специальным аппаратом, хорошо говорит, но с трудностями в жизни сталкиваться все же приходилось. Поэтому, когда начал заниматься бизнесом, решил — будет помогать другим тюменцам с нарушениями слуха.

— Я полтора года был клиентом детейлинг-центра, и однажды услышал, что владельцы хотят его продать. Мы с партнерами решили, что выкупим этот центр. Мне было 23 года, для меня все было ново, изучал с нуля. Но я с самого начала думал, как устроить слабослышащих и глухих работников, — рассказал Владимир. — Людей с ОВЗ с трудом берут на работу. Я могу понять этих руководителей, потому что они с подобным никогда не сталкивались, это для них новый опыт и большая ответственность. Но я сам такой, поэтому не видел никаких преград, чтобы нанять слабослышащих и глухих работников.

По словам Владимира, рабочие места для людей с нарушениями слуха должны быть адаптированы, но требований не слишком много. Главное, чтобы на предприятии соблюдались правила безопасности по федеральному закону. А в остальном, отмечает Владимир, слабослышащие и глухие ничем не отличаются от большинства, просто не могут слышать.

В детейлинг-центре работники занимаются автомобилями: полируют, улучшают внешний вид.

— В первую очередь, нужно, чтобы у человека было желание работать и упорство. С этого все начинается. А власть и люди рядом придут на помощь. Тюмень хорошо приспособлена для глухих и слабослышащих людей. Многие работают даже на заводе: что-то варят, пилят. Да, люди с ОВЗ сталкиваются с проблемами трудоустройства, но если они захотят, трудностей и преград не увидят, — подытожил Владимир.