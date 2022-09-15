«Наши дети понимают наши особенности». Как тюменка на коляске воспитывает ребенка и объединяет вокруг себя других мам с инвалидностью

Как тюменка на коляске воспитывает ребенка и объединяет вокруг себя других мам с инвалидностью. Фото: архив героини.

Несколько лет назад тюменка Марина Котманова создала клуб для женщин с ограниченными возможностями здоровья. О трудностях, с которыми сталкиваются мамы-инвалиды, Марина знает не понаслышке: после полученной в молодости травмы она передвигается на коляске. Клуб «Особая мама» стал возможностью обменяться опытом и найти поддержку, в первую очередь, для нее самой. Подробнее о своей истории Марина Котманова рассказала «Комсомольской Правде» — Тюмень».

Мамой Марина стала в 2010 году, ребенка она очень хотела, хотя, кажется, многие вокруг были против — не понимали, зачем ей новые сложности. Как признается Марина, отговаривал от материнства даже врач — мол, ей бы самой кто помог. Но Марина ни дня в своей жизни не жалела о решении.

— Если честно, я хотела именно сына. Мне все говорили: тебе нужна дочка, она будет тебе помощницей. И я уже даже свыклась с мыслью, что у меня родится девочка, но когда на УЗИ врач сообщил пол ребенка, я была безумно рада, поняла, что по-прежнему мечтала о сыне, — вспоминает Марина. — Я сразу выбрала имя: Дмитрий. И можете себе представить? Он родился в Дмитриев день.

В своем клубе Марина организовала инклюзивную фотосессию для особых мам и их детей. Фото: Анастасия Гололобова

Инвалидность Марины, конечно, сказалась на ее общении с сыном. Главной трудностью было отвезти ребенка куда-то и выйти с ним на улицу. Сейчас существуют специальные приспособления вроде браслетов, соединенных друг с другом: один надевает на руку мама, другой — ребенок, так можно быть уверенным, что малыш не убежит далеко. Раньше подобного не было, Марине оставалось только надеяться, что сын не решит проказничать.

— Мне кажется, наши дети понимают наши особенности. Дима никогда не убегал от меня, как будто знал, что догнать его я не смогу. Конечно, он хулиганил и шкодничал, как все дети, но делал только то, за чем я могла уследить. У нас в клубе есть незрячая женщина. Можете себе представить, как ей страшно: она не видит, что делает ребенок, не увидит, если он решит убежать. Но ничего такого не происходит — ребенок чувствует маму.

Марина вспоминает: раньше люди не знали, как реагировать на человека с инвалидностью. Когда автобусы были необорудованы, многие отказывались помочь поднять коляску: одни просто отворачивались, делая вид, что не замечают женщину, другие отказывались, оправдываясь надуманными причинами вроде больной спины.

— Времена меняются, и меняются в лучшую сторону. Мы живем на Лесобазе, там все знают, что у Димы мама на коляске. Когда я выхожу на улицу, со мной здороваются ребятишки самого разного возраста, даже подбегают помочь. Я до сих пор гадаю: это димины друзья, или просто это хорошее современное воспитание.

С самого рождения сына Марина думала, что Тюмени нужен клуб, который объединит мам с инвалидностью — место, где можно обменяться опытом, научиться чему-то новому и просто хорошо провести время. После долгих восьми лет идею, наконец, удалось реализовать — в 2018 на базе Ленинского отделения регионального ВОИ (Всероссийское общество инвалидов) Марина открыла клуб «Особая мама». Участницами сейчас являются тюменки с разными заболеваниями: женщины на колясках, с сахарным диабетом, незрячие. Вместе они отправляются в прогулки на теплоходе, закупают канцелярию для школьников и создают проекты.

Так пять лет назад проходило открытие клуба. Фото: архив «Особой мамы»

У клуба «Особая мама» есть, например, собственная выставка: фотограф-волонтер устроила для участниц и их семей стилизованную фотосессию. Кто-то стал героем «Алисы в стране чудес», Марина с сыном, например, — Снежной королевой и Каем. Сейчас это переносная выставка, которую можно посмотреть в социальных учреждениях, но клуб хочет сделать ее доступнее и превратить в электронную.

— Летом мы ездили в Ишим. К нам после долгих уговоров присоединилась женщина с ребенком — ее собственная мама не хотела отпускать дочку в поездку вдвоем, потому что раньше особая мама с девочкой время наедине не проводила. Но все прошло отлично — и женщина, и маленькая дочка были в восторге. Важно, чтобы между мамой и ребенком было такое общение. Во-первых, малыш маме учится помогать, во-вторых, сама мама становится ответственнее.

Еще один проект клуба — «Шьем сами». Появился он из проблемы — участницам сложно подобрать одежду: часто приходится перешивать или укорачивать из-за маленького роста. Так что клуб решил — нужно научиться шить самим. На мастер-классах от профессионалов мамы не просто осваивали швейные машинки, но и изучали дизайн в целом.

Иногда одежду особым мамам приходится шить самим. Фото: архив «Особой мамы».

Как объясняет Марина, существует клуб на чистом энтузиазме. Все проекты и поездки — инициатива участниц. Деньги получают с помощью грантов или же собирают сумму сами. Признается: помощь со стороны лишней не будет. Сейчас посиделки клуба проходят в региональном отделении ВОИ, но участницы хотели бы снять свое помещение и проводить встречи там. Впрочем, клуб всегда открыт к миру и новым знакомствам:

— Бывают встречи с обычными родительницами. Все-таки мы стараемся не отделяться, — объясняет Марина. — Существует много мам: мама в политике, мама-бизнесвумен, мама-спортсменка. Почему нет особенной мамы? Эта особенность заключается не в инвалидности, а в том, что мама, несмотря на диагноз и на все преграды, живет полноценной жизнью, воспитывает чудесных деток и не унывает.

До этого «Комсомольская Правда» рассказывала о тюменцах с ОВЗ, которые несмотря на все сложности добились успеха в бизнесе, на телевидении и в международном спорте.