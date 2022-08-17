«Лай – как звон колокола». Жительница Тобольска рассказала, как выращивает двух огромных мастифов за 100 тысяч рублей

Тоболячка завела двух собак необычной породы. Фото: Людмила Курбанова.

Если вы встретите на улице тибетского мастифа, то сразу его распознаете – у него внушительные размеры и огромная, почти львиная грива. В некоторых случаях вес такой собаки достигает 100 килограммов, а встав на задние лапы, она может сравниться размерами со взрослым мужчиной. Мало того, тибетские мастифы – одна из самых дорогостоящих пород. В Тюмени, например, на сайтах объявлений щенка предлагают купить за 100 тысяч рублей, по России цены выше – есть даже собаки за 200 тысяч. Мы поговорили с тоболячкой Людмилой Курбановой, которая отважилась приютить у себя не одного, а сразу двух тибетских мастифов.

Людмила любит собак и знает о них, кажется, все. Особую симпатию тоболячки заполучили алабаи – среднеазиатские овчарки. Ими она и занимается в питомнике. До определенного времени Людмила имела дело только с алабаями, но потом судьба свела ее с тибетами, и они покорили сердце женщины наравне с овчарками.

Фото: Людмила Курбанова

К тому, чтобы обзавестись новой породой, Людмила с мужем подошли серьезно.

– Около четырех лет назад мы взяли себе девочку по кличке Деми. Ей был уже год и два месяца. Мне позвонила знакомая и предложила мастифа из известного монгольского питомника. Мы с мужем сначала отнеслись к предложению с осторожностью, принялись читать все про этих собак, смотреть фильмы. Но о такой породе я задумывалась давно, только считала, что она настолько дорогая, что мне ее никогда не купить. А тут судьба так распорядилась – на, бери. Так что мы поехали за нашей девочкой, – рассказывает Людмила.

Женщина вспоминает: годовалый щенок уже впечатлял размерами и количеством шерсти, но симпатией к новым хозяевам собака прониклась сразу – легла на спину, претендуя на поглаживания, а в машине, по пути домой, постоянно пыталась облизать Людмилу.

Фото: Людмила Курбанова

– Мы наблюдали пару недель, как Деми ведет себя с другими собаками. Девочка оказалась компанейской – не нарывалась на других собак, со всеми пыталась найти общий язык. Очень подружилась с нашим алабаем, но мы поняли: ей нужно играть с ее же породой. Так что спустя две-три недели мы взяли щенка Веню, – поясняет тоболячка.

Растить Веню, рассказывает Людмила, было интересно. С детства она наблюдала за ним, так что уже знала, какие во взрослом возрасте у тибета будут повадки и характер. С Деми новый щенок подружился сразу – до сих пор вместе гуляют по территории, с хозяевами ходят на речку.

Фото: Людмила Курбанова

Иначе как охранниками Людмила своих тибетов не называет. Говорит, это их определяющая черта.

– Это собака-компаньон, очень верна своему хозяину. Она охраняет территорию, потому днем практически всегда спит, а ночью, когда мы ложимся в постель, начинает работать – встает на стражу. Реагирует на каждый шум, не зря говорят, что у тибетского мастифа лай – как звон колокола, говорит она.

Охранять тибеты учатся рано, Веня, например, стал следить за хозяевами и домом уже с трех месяцев: только заслышав гостей, бежал к воротам и лаем сообщал об их приходе.

– Вообще, днем я их практически не вижу, они отдыхают. А вот вечером, если сижу на улице или занимаюсь своими делами, они ходят за мной как хвостики, действительно охраняют: мол, мама, мы за тобой, ты наша, будем за тобой следить, – смеется Людмила.

Правда из-за этого, когда к ним кто-то приходит, тибетов приходится отправлять в вольер – к незнакомцам они относятся настороженно. В остальное же время Веня и Деми свободно гуляют по территории – будки их не интересуют даже зимой. Внушительная шерсть позволяет собакам даже в минус 40 спокойно бегать по снегу.

Фото: Людмила Курбанова

Большая грива требует соответствующего ухода. По словам Людмилы, на вычесывание у нее уходит около четырех часов. Зато из шерсти тибетов получаются теплые носки и варежки. Сами по себе мастифы довольно чистоплотные – даже едят очень аккуратно.

Недавно тибетов у Людмилы стало чуть больше – Деми повязали с другим мастифом из того же монгольского питомника. Так что теперь охраняют покой тоболячки еще три собаки. И все абсолютно разные по характеру.

– Есть Белла, мамина девочка. Есть суровый охранник Яша. А есть Дарик – мальчишка, которому лишь бы побегать с Беллой, – представляет маленьких питомцев Людмила.

Фото: Людмила Курбанова

Пусть поведением тибеты друг от друга и отличаются, но ко всем один подход – важно дрессировать их, как и других собак. По словам Людмилы, тибеты должны знать место, реагировать на команды и быть послушными. Впрочем, заниматься с мастифами легко – они очень сообразительные.

– Я никогда не думала, что после алабаев у меня будет кто-то другой, но познакомившись с тибетским мастифом, поняла, что они тоже прекрасны в чем-то. Каждая порода, наверное, в чем-то своем хороша. Как и люди – у каждого своя особенность, – заключает Людмила Курбанова.

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