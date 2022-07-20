Питоны, хорьки и еноты. Истории тюменцев, которые живут с экзотическими питомцами

Истории тюменцев, которые живут с экзотическими питомцами. Фото: ВК «Село Енотово».

К котам и собакам в качестве питомцев все уже привыкли, рыбки, черепахи и попугаи тоже не вызывают удивления. Но некоторые тюменцы решаются взять домой необычных животных. «Комсомольская Правда — Тюмень» поговорила с владельцами таких питомцев.

Пять змей

В доме у Екатерины Андреевой и ее мужа живут пять змей. Самую маленькую — молочную змею Фредди — легко можно взять на руки, а вот у тигрового питона Василиска размеры куда более впечатляющие: три метра и 13 килограмм. Впрочем, в семье его все равно ласково называют Васей.

Еще у Екатерины есть ковровый питон Алесса длиной примерно в два метра, королевская змея Лилит и питон-региус Стелла. Последняя самая старая, ей уже семь лет.

— Как у любого другого животного, у рептилий есть характер. Василиск, например, несмотря на свои размеры, полный трус, а Фредди вообще писается при громких звуках, — рассказала изданию Екатерина.

Королевская змея Лилит / Фото из архива Екатерины.

Стелла была первой змеей, которую Екатерина принесла в дом. Тогда еще родительский.

— Я приобрела ее с рук, принесла домой. Почти все мои родственники дружно пили валерьянку, умоляя меня отнести «это» в лес. А сейчас Стелла любимец в семье. Мама ее обожает. Эта змея настолько миролюбива, что мы могли обниматься с ней часами, смотреть кино, я ходила с ней везде. Она наша звездочка, и люди к ней тяготеют больше.

По словам Екатерины, змеи далеко не кровожадные монстры-убийцы. Породы, выведенные для жизни с людьми, легко социализируются и приручаются.

В квартире змеям нужно немного: террариум, поилка, греющий коврик и укромный уголок или ветка — в зависимости от вида.

— Греющий коврик работает как теплый пол. Нужен небольшой, на котором змея может погреться или остыть — они хладнокровные, чтобы активировать процессы пищеварения, требуется погреться на солнышке. Коврик становится альтернативой.

Двухметровая Алесса / Фото из архива Екатерины.

Питаются змеи редко — пару раз в месяц. В качестве еды — замороженные или живые грызуны. Екатерина признается: самое сложное — не жалеть маленьких животных. К слову, основные траты у владельцев змей уходят именно на разведение грызунов — корм, наполнитель. В месяц тратят около 1,5 тысячи рублей.

Екатерина с мужем отчасти еще и ветеринары — в Тюмени мало специалистов, которые занимаются змеями, приходится разбираться с проблемами своими силами. Екатерина уже может вытащить змеиного клеща, справиться с кожной аллергией и воспалением десен.

Василиск — частый участник фотосессий / Фото из архива Екатерины.

С людьми змеи ладят, дочь Екатерины тоже спокойно относится к необычным питомцам — девочке два года, но она рептилий не боится, даже гладит как кошек под присмотром родителей. Мало того — змей Екатерина с мужем сдают в аренду моделям. Когда настает время ехать на очередную съемку, пара кладет питомца в рюкзак-переноску для кошек. Раньше часто возникали трудности с таксистами — водители боятся везти змей. Поэтому о таком пассажире, пусть он и в переноске, Екатерина всегда предупреждает.

— На съемке, главное, чтобы змея чувствовала «свой» запах — нас. Они не считают нас за хозяина, скорее за часть дома. Этакая живая ветка, которая пахнет знакомо.

Хорьки

Ольга Малько совсем недавно взяла себе хорька — Еве нет еще и года. Ольга специально ездила за зверьком в Екатеринбург — в Тюмени никто хорьков не продавал. Ева уже была домашней, но это не помешало ей из-за стресса пару раз укусить новую хозяйку. Впрочем, потом Ольга и Ева подружились.

— Трудности были только с приучением к лотку и ее «заначками» — Ева любила прятать мясо под диван. Вообще, хорек — нечто среднее между кошкой и собакой, но без разрушений в доме. Разве что пострадал мой светильник силиконовый — уж очень она любит силиконовые игрушки, — рассказала Ольга.

А это уже другая Ева / Фото из архива Полины Чудовой.

Это не единственный хорек по имени Ева в Тюмени — похожий зверек живет у Полины Чудовой. Правда там он делит хозяйскую любовь с еще одним хорьком, Гошей. Девочке 2,5 года, Гоше — 1,5. Оба зверька веселые и игривые.

— Я пошла когда-то в контактный зоопарк, и увидела там хорька. Его выпустили, и он сразу перевернул мусорку. Мне так понравился зверек, что я решила купить себе такого же. На сайте объявлений в Тюмени нашла девочку, потом, уже в Челябинске, мальчика, — поделилась Полина Чудова.

По словам Полины, хорьки менее ласковы, чем кошки, и куда более беспокойны. В квартире они живут в клетке, но каждый день Еву и Гошу выпускают погулять.

Спят Ева и Гоша вместе / Фото из архива Полины.

Питаются хорьки сухим кормом для кошек, в качестве лакомств — курица, индейка и сырые перепелиные яйца. В среднем в месяц у Полины на это уходит около 1 500 рублей. Иногда нужны витамины — еще 200-700 рублей.

Если кошки просто рвут обои, то хорьки разбивают бокалы и крадут еду со стола. Причем утаскивают, не чтобы съесть, а чтобы просто положить в свой тайник. Выкапывать цветы им тоже нравится, а постоянные гости Полины уже знают, оставлять сумки на полу чревато — хорьки любят их изучать.

— Воровать вещи любят. Гоша крадет носки — дома почти невозможно найти одинаковые. А Ева таскает продукты и игрушки. Если не убрать картошку, легко по одной перетаскает к себе.

Пять енотов

Пять в одном: кошка, собака, медведь, обезьяна и ребенок — так описывает своих енотов Валерия Росписиенко. Зверьков у тюменки пять, всем, кроме маленького Юры, около 4 лет. Тот родился только в апреле, до сих пор спит в кровати с Валерией — встречаться со старшими собратьями ему еще рано.

Первыми к Валерии попали девочки Лекса и Кузя. Когда они были маленькими, Валерия построила в квартире специальный забор и домик. Такие ограничения нужны, чтобы еноты были в безопасности, когда хозяйки нет дома.

Маленький Юра / Фото из архива Валерии.

— Как-то меня сутки не было дома, с ними пришел поиграть младший брат, и забыл закрыть калиточку. Лекса и Кузя вытащили абсолютно все, что было в шкафах, оторвали плинтус и кусок ламината. На кухне до середине комнаты оторвали линолеум, побили посуду, вылили воду из кулера — открыли кран. Уничтожили мою пальму. Потом вытащили муку, все приправы и намесили тесто. Это было самое масштабное разрушение, — вспоминает Валерия.

С возрастом еноты успокаиваются. А пока тому же трехмесячному Юре справиться с энергией помогают игрушки.

По характеру еноты отличаются. Лекса, например, умная и спокойная, но жутко боится всего. По наблюдениям Валерии, чем трусливее енот, тем он сообразительнее.

— Вот Кузя самый настоящий енот: видит цель, не видит препятствий. Везде залезет. В пять месяцев даже начала откликаться на мое «Нельзя».

Еноты действительно очень напоминают детей / Фото из архива Валерии.

Некоторые еноты попали к Валерии уже взрослыми. У Моники, например, было тяжелое прошлое — к ней ужасно относились в детстве. Когда Валерия только взяла ее, Моника без остановки прыгала вдоль стены.

«Приемные» еноты на воле не гуляют — к такому нужно приучать с детства. Так что увидеть на тюменских улицах можно только Юру, Лексу и Кузю. Последняя как-то даже смело сражалась с кошкой.

— Кошка сидела в кустах и, видимо, испугалась. В таком состоянии коты бросаются на все. Она мою Кузю, надо сказать, победила. Повезло, что глаз не задела, но под ним была глубокая царапина.

Распорядок у енотов почти как в детском саду — с 2 до 4 часов сончас. Зато рацион такой же большой. В основном еноты едят корм для собак, но любят и овощи с фруктами, курицу и рыбу. Яйца тоже нравятся: куриные — вареные, перепелиные — сырые. Их еноты разбивают когтями и выпивают. В месяц на всех енотов у Валерии уходит около 20 тысяч: еда, наполнитель, прививки, витамины.

У енотов должно быть много игрушек / Фото из архива Валерии.

Прививки енотам Валерия ставит у обычных ветеринаров, правда сначала пришлось идти на ухищрения — диковинных зверей лечить специалисты не решались.

— Когда говорила, что у меня енот, мне либо завышали цену, либо просто отказывали. В какой-то момент я начала говорить, что прививку на выезде нужно поставить собаке, а потом в конце тихонько: только это еноты. Ветеринар в итоге приехал, чуть испугался, но справился. За лечением нам пока обращаться не доводилось, к счастью, но у меня есть контакты специалиста, который занимается именно дикими зверями.