Фыркающие индивидуалисты. Зачем тюменка разводит карликовых ежей

Зачем тюменка разводит карликовых ежей. Фото героини.

Полина просит не называть ее фамилию, потому что эту необычную работу она совмещает с двумя другими. Зато какую. Полина разводит карликовых ежей – размером с ладонь, весом 300 граммов и постоянно фыркающих. Для них Полина даже построила ежатник: во дворе своего частного дома поставила обитую избушку со стеллажами, сделанными под заказ, с датчиком тепла и 15-килограммовой пачкой корма в углу. В этом ежатнике 20 клеток, еще несколько – родовые. В каждой живут ежи и ежата.

Идеей разводить ежей Полина загорелась восемь лет назад, увидев случайный пост в соцсетях.

– Мне попалось фото ежика в симпатичной шапочке, хозяин брал его с собой в путешествия. Я полистала фотографии и очень вдохновилась, – рассказала Полина «Комсомольской правде» – Тюмень». – В московском питомнике заказала первых производителей. Сначала они жили у нас дома, а потом мы построили для них ежатник.

Фото героини.

Требования к карликовых ежикам покупатели предъявляют не меньшие, чем к породистым собакам. Так что у питомцев Полины родители имеют американские и немецкие корни, и попадают к Полине ежи только из крупных питомников.

Впрочем, характером от собак ежики отличаются сильно. Не стоит ждать пробежек за брошенным мячом или, как у кошек, мурчания и желания тереться о ноги.

– Ежи и кошки с собаками – это очень разные животные. У ежиков другой характер. Они не приносят тапки, как собаки, они не чешутся о ноги, как кошки, не разговаривают, как попугаи. Они по характеру, по состоянию души относятся скорее к... К ежикам. По-другому не описать. Ежики, они и есть ежики: часто фыркающие создания, индивидуалисты, им никто на фиг не нужен. Если их не трогаешь, только спасибо скажут.

Фото героини.

Но иногда брать ежика на руки все-таки полезно, объясняет Полина. Без этого животные просто одичают. В питомнике одной справиться с одомашниванием 24 ежиков сложно, так что на помощь Полине приходят четверо детей: берут ежей на коленки и гладят.

В остальном ежикам требуется от хозяина не так уж много: поставить в клетку колесо, вовремя убирать отходы и кормить.

Фото героини.

– Есть два вида кормления. Либо вы надеваете фартук, закупаетесь телятиной, индейкой и готовите ежиную натуральную еду, добавляя сверчков, тараканов, жуков-зофобосов и червячков. Либо кормите кошачьим суперпремиум кормом и добавляете тех же самых тараканов и сверчков. Оба варианта допустимы, но с натуральным питанием больше рисков занести инфекцию через мясо.

Еще один вариант – специальный единый корм, состоящий из сушеных насекомых. Хотя сами животные относятся к нему холодно. По словам Полины, полезны только замороженные насекомые, а в идеале – живые.

Фото героини.

Кроме правильного кормления, владельцам ежиков важно соблюдать дома температурный режим – 22 градуса, никаких сквозняков и печек возле клетки. Как и люди, ежики легко могут простудиться.

Есть и более серьезные заболевания.

– Синдром шатающегося ежа до сих пор не изучен, непонятно, генетическое ли это. Но ежик, конечно, выводится из разведения. Про этом синдроме появляются проблемы с нервной системой, ежики начинают шататься. Отказывают лапы, теряется координация, и еж потихоньку умирает. Еще есть инсульты, инфаркты. Еж может испытать стресс, испугаться чего-то и перенести микроинсульт. Тогда тоже начинают вести себя как шатающиеся ежи.

С ветеринарами тоже не всё просто, рассказывает Полина. В клиниках часто отказывают. Однажды ежику с онкологией нужна была операция, после долгих поисков Полина нашла ветеринара. Всё прошло хорошо, операция была удачной, но в следующий раз эта клиника в приеме уже отказала.

– С ежами трудно, их нельзя оперировать под наркозом: очень сложно дозу рассчитать. Это и прививок касается. Поэтому их усыпляют газом, очень аккуратно. Если переборщить, еж не проснется.

Фото героини.

Отдают ежиков покупателям с 1,5 месяца. В этом возрасте животные перестают питаться молоком и начинают самостоятельно есть, к тому же становится видно, вырастет ежик большим или, наоборот, будет очень маленьким.

Покупателей Полина делит на несколько категорий. Признается, что только малая часть, около пяти процентов, заранее готовится приобрести ежика, читает информацию и подходит к выбору питомца осознанно.

– Основная категория – домохозяйки. Пол-одиннадцатого вечера или полночь – не имеет значения, им нужно сейчас или никогда, потому что сыну исполняется четыре года и ему пора доверить животное. Еще есть романтики-мужчины, которые вечером решили, что возлюбленной нужен еж, а когда девушка получает подарок, падает в обморок. Часто встречаются одинокие мужчины, которые берут себе ежика. Вместе смотрят футбол, правильно кормят, постоянно на связи: что делать, если он срыгнул, что делать, если с колеса свалился.

Похвастаться необычными питомцами могут и другие тюменцы. Мы писали про людей, которые оказались достаточно смелыми, чтобы приютить у себя енотов и даже змей.

Некоторые тюменцы заводят животное не просто в качестве друга, а еще и как напарника по команде. Кирилл Пшеничников один из таких людей. Вместе с верным хаски он участвует в гонках.