Гонки на собаках и танцы на пилоне. Тюменцы рассказали о необычных видах спорта

Тюменцы рассказали о необычных видах спорта. Фото: Евгения Белоусова, Федерация ездового спорта в Тюмени.

Герои нашего материала не играют в футбол и баскетбольным площадкам предпочитают лес или берег реки. Всё потому, что для себя выбрали необычные виды спорта.

Гонки на собаках

В 2017 году Кирилл Пшеничников, выгуливая питомца на площадке, познакомился с другими собачниками. Оказалось, они занимаются ездовым спортом: вместе со своими животными соревнуются в гонках. Вот уже пять лет Кирилл и его верный хаски – постоянные участники чемпионатов и первенств.

Собаку Кирилл начал тренировать еще щенком. В гонках для пса важна не только физическая подготовка, но и знание команд.

Кирилл признается: в этом спорте заработать деньги сложно, зато компания приятная // Фото: Евгения Белоусова, Федерация ездового спорта.

– Главная тренировка состоялась еще в начале пути, когда мы учили команды «тише», «лево», «право». Есть дисциплины, в которых эти команды особенно важны, например в карте. Там колесным снарядом управляют минимум четыре собаки, они практически без помощи человека тащат его. Если одна собака потянет вправо, когда была команда «влево», в лучшем случае спортсмен просто потеряет скорость, в худшем, может и упасть, – рассказал Кирилл «Комсомольской правде» – Тюмень».

Обычно спортсмены в ездовом спорте начинают с относительно простой дисциплины – бега. Простой, потому что для каникросса (так называется направление) почти не нужно дополнительное снаряжение, да и педали крутить не надо, равновесие держать тоже, что может быть трудного? На самом деле же каникросс больше всего выматывает спортсмена физически.

– Когда ты бежишь без собаки, один, ты можешь бежать на пределе. Но с собакой этот предел приходится преодолевать, потому что она держит темп 15 – 20 минут, сильно тянет за собой. Хотя для самой собаки нагрузки не сильные, она просто бежит и наслаждается.

Самые большие скорости развивают в дисциплине с велосипедом. По словам Кирилла, хороший велосипедист и быстрая собака на спуске могут развить до 60 километров в час.

Несмотря на такие скорости, травмы в ездовом спорте встречаются редко как у людей, так и у животных. Иногда спортсмен может наехать на собаку или на трассе она ранит лапу, но такое случается нечасто. А люди чаще всего отделываются ушибами.

На соревнования в Омск Кирилл отправился с Джазом, так зовут пса // Фото: соцсети Кирилла.

В Тюмени есть несколько трасс, которые подходят для тренировок. Обычно Кирилл собирается там с другими спортсменами и стартует: кто-то со своей собакой просто бежит, кто-то едет на велосипеде – зависит от дисциплины, к которой готовятся. Собаку такие тренировки не выматывают, ведь еще во время сборов дома хаски понимает, что скоро снова поедет в лес, и начинает радостно бегать вокруг хозяина.

– Постоянные тренировки сказываются на поведении собаки только в лучшую сторону. Она регулярно тренируется, а значит, регулярно выплескивает энергию, и дома спокойно и чисто. А для меня ездовой спорт – прекрасная возможность провести время с друзьями и собаками на свежем воздухе. Особенно люблю осень: можно попить чай, поговорить. Прекрасны выезды в другие города, когда несколько дней живешь с друзьями в палатках или гостиницах. Отличное активное хобби.

Пилонный спорт

У профессиональных балерин, которых отправляют «на пенсию», есть выбор: навсегда попрощаться с тренировками или найти новое спортивное увлечение. Ольга Правоторова в 2010 году остановилась на втором варианте. Тогда она и познакомилась с таким направлением, как Pole Dance.

– Мой горизонтальный станок превратился в вертикальный. Это было сложно, интересно и ново. Тогда это направление современного танца было мало кому известно, – рассказала Ольга.

Раньше Ольга занималась балетом, так что в ее студии есть направление Pole Ballet // Фото: архив Ольги.

Несмотря на то что в 2021 году Министерство спорта РФ внесло пилонный спорт в официальный реестр, многие годы Ольге приходится объяснять, что ее профессия отнюдь не связана со стриптизом. Освоив новый спорт, Ольга начала обучать тюменок, в том числе маленьких девочек. Поэтому с обвинениями от непонимающих жителей ей приходилось сталкиваться часто.

– В далеком 2011-м и даже 2013 году я слушала и читала грубые комментарии, мол, чему вы учите детей, как вам не стыдно. Тогда я решила наглядно показать, что же это такое – Pole Dance. Я провела первый чемпионат в 2013 году, зрители вживую смогли увидеть мастерство участников. Стриптиз – это искусство красиво раздеваться, пилонный спорт – возможность показать силу, выносливость и артистичность.

Несмотря на это, мужчин в спорте всё еще немного. К Ольге чаще приходят женщины и дети. Но даже они боятся, что не подойдут для Pole Dance из-за слабых рук – именно на эту часть тела приходится основная нагрузка. Многие, рассказывает Ольга, даже обещают сначала подкачаться в тренажерном зале и только потом прийти на занятия. На самом деле эта схема не сработает, поскольку силовые упражнения задействуют другие мышцы, а сильный хват кисти можно получить только на пилоне. Этому учат с первой тренировки.

На первых этапах новички занимаются на земле. Только когда ученик уверенно держит вес на пилоне, стоя на полу, ему разрешают покорить высоту и исполнять акробатические трюки.

С помощью соревнований Ольга популяризирует пилонный спорт // Фото: Марина Тарковская.

– Травмы есть в любом виде спорта, но в нашем они обычно появляются из-за некачественной разминки или по незнанию тренера – когда он не может показать тот или иной трюк на пилоне. В нашем спорте тело становится сильнее, многие женщины снижают вес благодаря регулярным занятиям, у детей выпрямляется спина. Укрепляются верхний плечевой пояс и руки.

Еще одна особенность пилонного спорта – открытые костюмы. И в зале, и на соревнованиях участники одеты в топ и шорты. Причина совсем не в желании собрать больше зрителей. Чем больше открытых участков тела, тем лучше сцепление с пилоном.

– Это очень интересный вид спорта, в котором присутствует самовыражение взрослого и ребенка. Ведь, выступая на сцене, мы показываем всё лучшее и самое сложное, чему научились за долгие месяцы и годы в зале. За красивыми трюками стоит большой труд ученика и тренера.

Трюки на воде

Уже восемь сезонов Дамир Ганеев постоянно стоит на доске: зимой занимается сноубордингом, летом – вейкбордингом. И если первый вид спорта уже давно на слуху, о втором в России только начинают узнавать. Вейкбордисты на специальной доске катаются по воде за системой тросов, умудряясь в это время выполнять удивительные акробатические трюки.

Падения Дамира давно не пугают, главное падать правильно // Фото: ВК Дамира.

Начал Дамир в 14 лет, когда подрабатывал на озере Липовом. Тогда выпал шанс бесплатно встать на вейкборд.

– Когда в первый раз встал на доску, помню, что у меня всё сразу получилось. Причем я даже не знал названий элементов, просто делал. Сотрудники вейк-парка сказали, что у меня хорошо выходит, и предложили работать у них.

Так Дамир начал осваивать новое хобби и разучивать трюки. А спустя несколько лет он даже представлял Тюмень на чемпионате России по вейкбордингу. Хотя сам отмечает: в регионе направление развито слабо и спортсмены выступают на уровне любителей, профессионалов нет.

Вейкбординг – экстремальный вид спорта, но, благодаря тому что падения приходятся на воду, травм обычно удается избежать.

– Я ко всему подхожу технично. Элементы выполняю аккуратно. Если не могу даже в голове представить, как делать трюк, не берусь за него. Так что серьезных травм не было, единственное, небольшие сотрясения, когда сильно ударяешься о воду. Но я привык к падениям, в них нет ничего страшного.

На соревнованиях вейкбордистов жюри оценивает исполнение, высоту и чистоту приземления // Фото: ВК Дамира.

Вейкбординг включает в себя элементы акробатики, скейтбординга, сноубординга и серфинга, так что тренировки спортсменов проходят необычно. По словам Дамира, без батутов не обойтись: только там можно поставить трюки.

– Из целей у меня, наверное, как у всех, стать чемпионом. Но я катаю больше для души и ради приятной компании. В этом виде спорта классная тусовка, – подытожил Дамир.