«Покупают даже многодетные мамы». Тюменка создает реалистичных кукол-младенцев

Тюменка создает очень реалистичных кукол-младенцев. Фото: Ольга Клименко.

Кто-то занимается резьбой по дереву, кто-то вышивает, а кто-то создает кукол, которые выглядят точь-в-точь как живые дети. И работа это непростая. Что такое реборны и кто их покупает, рассказала Ольга Клименко.

Прорисовка ногтей на крохотных пальцах, нанесение вен и вплетение волос – всему этому Ольга училась вместе с дочкой. О существовании реборнов они узнали в 2013 году, когда искали девочке куклу в подарок. На одном из сайтов они и встретили удивительных реалистичных младенцев.

Фото: Ольга Клименко

Слово «reborn» переводится как «переродившийся». Именно так куклы ивыглядят – повторяют внешность реальных младенцев. При этом, в отличие от магазинных пластиковых малышей, у этих есть глаза, напоминающие живые, волосы, имитирующие человеческие, и лицо, которое выражает детские эмоции. Им можно придать реалистичную позу – такую, что от живого ребенка и не отличишь.

Сначала увлечение реборнами было для Ольги с дочерью просто коллекционированием, но спустя несколько лет им захотелось создавать своих. Купили мастер-класс, просмотрели множество бесплатных уроков, и вот первая кукла оказалась готова. Вот уже три года тюменки создают реборнов для продажи.

– Я думаю, эти куколки популярны, потому что очень реалистичные и вместе с тем милые. Человек испытывает необычные чувства, когда видит реборна, ведь они как живые. И самое главное – это ручная работа. Покупателей восхищает работа реборниста, и они хотят иметь у себя такую куколку, созданную вручную, с любовью, – объясняет «Комсомольской правде» – Тюмень» Ольга Клименко.

Фото: Ольга Клименко

Для создания реборна нужно множество инструментов: шерстяная пряжа – мохер, особые масляные краски, которые можно запекать, ткань, лаки, карандаши для бровей. Важнейшая часть – молды, то есть виниловые заготовки в виде головы и частей тела. Все это вместе с многочасовой работой дает удивительный результат.

– Начинается работа с виниловой заготовки – ее нужно помыть и обезжирить. Потом вручную расписываем красками. Нанести нужно более 30 слоев: аккуратные вены, покраснения, складочки, тени, оттенки. Каждый слой запекается. Потом наносим «медиум» – этот раствор нужен, чтобы придать поверхности шероховатость и еще большую реалистичность. Потом снова отправляем запекаться, чтобы краска в будущем не слезла.

Фото: Ольга Клименко

В реборне реалистичным должно быть абсолютно все: от макушки до кончиков пальцев. Буквально. Мастера делают кукле маникюр и педикюр, чтобы ногти выглядели настоящими, рисуют брови, прошивают реснички, вклеивают глаза. Самый трудоемкий процесс, рассказывает Ольга, – создание прически.

– Рутинг – самое сложное и долгое в создании куколки. Каждая волосинка мохера вживляется тоненькой иглой. Иногда рутинг занимает больше месяца, – делится Ольга. – После вживления волос я уже подбираю глаза, чтобы они подходили под прическу.

После всех этих этапов мастера собирают куклу – крепят к деталям из винила тканевое тельце, набивают, утяжеляют. Потом – одежда и прочие атрибуты. Как признается Ольга, образ заранее она не придумывает, всегда сюрприз – какая же в итоге получится куколка.

Детали очень важны. Фото: Ольга Клименко

– Такие куколки получаются реалистичными именно за счет послойной росписи: ноготочки, складки, венки, и создания шероховатой кожицы. Рутинг тоже помогает – волосы прошиваются волосинка к волосинке по направлению роста, как у деток.

Создавать таких кукол сложно, зато ухаживать за ними проще простого, рассказывает мастерица. Достаточно периодически смахивать им пыль с глаз и из складочек. Часто к реборнам покупают несколько комплектов одежды. Переодевать куклу нужно в шапочке – так волосы не спутываются. А для расчесывания стоит купить гребень для новорожденных. В целом же срока годности у реборнов нет – если аккуратно с ними обращаться, они всегда будут такими же, как при «рождении».

Фото: Ольга Клименко

Реборны – удовольствие не из дешевых. Сказывается стоимость материалов, эксклюзивность и работа мастера. Найти «новорожденную» куклу за 8 тысяч в Тюмени – уже удача, реборны же, имитирующие детей постарше, стоят уже от 13 тысяч. Впрочем, стоимость у местных мастеров доходит вплоть до 50 тысяч. Но даже это не предел. Мастера из других городов создают кукол ростом 115 сантиметров и весом под 7 килограмм. Просят за таких около 240 тысяч рублей.

– Мои клиентки – женщины разных возрастов. Иногда покупают кукол и детям, – рассказывает Ольга. – Реборны давно популярны по всему миру, люди покупают их для души. Это милые, реалистичные и необычные куклы, которые приносят положительные эмоции. Многие заводят фотоблог о своих реборнах, но важно заметить – никто не заменяет настоящих детей этими куклами, как многие думают. Покупают реборнов даже многодетные мамы.

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