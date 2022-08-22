Сражения на настоящих световых мечах и реалистичные костюмы. Тюменец превратил увлечение «Звездными войнами» в заработок

Тюменец превратил увлечение «Звездными войнами» в заработок. Фото: соцсети Ивана Плотникова.

Если однажды увидите, как под вашими окнами люди в масках и капюшонах дерутся на световых мечах, не спешите вызывать себе скорую. Так проходят тренировки саберфайтеров — людей, которые занимаются артистическим фехтованием, основываясь на вселенной «Звездных войн».

В Тюмени саберфайтеров объединил Иван Плотников. С популярной франшизой его познакомил отец, мальчику тогда было всего 5 лет. А уже в 2009 Иван основал в областной столице клуб таких же фанатов.

— Про саберфайтинг я узнал из роликов на ютубе. Тогда увлекся созданием спецэффектов и в поисках видеоуроков по рисованию световых мечей, наткнулся на уроки по фехтованию этими самыми мечами. Это был очень старый учебник московского клуба. Тогда я понял, чем хочу заниматься. По крайней мере, в ближайшее время, — рассказывает тюменец.

«Ближайшее время» затянулось у Ивана на десять лет, а потом превратилось в полноценный заработок — желающих пофехтовать на световых мечах в Тюмени много. Возраст — не помеха. По словам Ивана, в клубе есть несколько участников старше 30 лет, и они наравне с остальными увлеченно и красиво ставят сражения.

При этом только половина участников клуба — поклонники «Звездных войн». Остальных увлекает необычность вида спорта и его зрелищность. Впрочем, знать «матчасть» все же нужно, ведь в постановке сражений саберфайтеры опираются именно на франшизу.

Саберфайтинг — ответвление артистического фехтования, то, в свою очередь, внесено в официальный реестр видов спорта России. Так что тренировки у саберфайтеров полноценные:

— Двухчасовые занятия проходят три раза в неделю. Первым делом — получасовая разминка, потом отрабатываем техники фехтования. Тренируем стойку, удары, защиты, перемещения, тактику и логику боя. Отличие от тренировок по фехтованию только в том, что мы направляем эти техники в хореографию, а не в боевое применение. Но хороший саберфайтер — это хороший исторический и спортивный фехтовальщик.

Фото: соцсети Ивана

Саберфайтинг — спорт не травмоопасный, хотя мозолями на руках обзавестись придется. Как признается Иван, он тоже через это прошел — просто коже нужно привыкнуть к постоянному трению о рукоятку светового меча.

К слову, не всякий световой меч подойдет для фехтования. К ним есть четкие требования, главное — прочность. Цена на такое оружие начинается примерно от 10 тысяч рублей, но и подход к созданию серьезный. Мастера придумывают дизайн рукоятки и учитывают все пожелания саберфайтеров — меч должен не просто красиво смотреться, но и легко вращаться в руке, при этом прочно держась в ладони. Некоторые даже используют для рукоятки сплав алюминия, аналогичный тому, который используют при производстве самолетов.

— В России есть несколько мастерских, которые создают световые мечи. Не каждый выдержит сражение. Это должен быть ударопрочный меч с клинком из поликарбоната, обязательно пустой внутри. Светодиод находится только в рукоятке, потому что клинок — заменяемый расходник. Если говорить простым языком, световой меч — это фонарь с трубой. Хотя, конечно, есть и более сложные версии.

Костюмы в саберфайтинге очень важны / Фото: ВК «Хилт.Тюмень | Школа Артистического Фехтования»

Пристальное внимание саберфайтеры уделяют не только оружию, но и костюмам. Это важное дополнение к постановке. Ведь артистическое фехтование — полноценная постановка с сюжетом.

— Костюмы с «алиэкспресс» не котируются, так что кто-то обращается в ателье, а кто-то шьет сам. У нас в клубе учатся и рукоделием заниматься: создавать костюмы, делать элементы брони, грим разного рода. У меня, например, гардероб по франшизе небольшой — пять костюмов, правда, только два использую постоянно.

Выступают тюменские саберфайтеры не только на городских мероприятиях, но и на соревнованиях разного уровня. Чаще всего участвуют в чемпионатах по артистическому фехтованию — такие в России проходят регулярно. Там в отличие от других спортивных сражений кроме техники оценивают еще и драматургию.

Так проходят тренировки клуба / Фото: ВК «Хилт.Тюмень | Школа Артистического Фехтования»

Иван признается: в последние годы фехтованием он занимается реже, увлечение саберфайтингом скорее переросло в педагогику. Но бросать клуб он не планирует — спустя десять лет его по-прежнему увлекает необычный спорт.

— Это мне уже точно не надоест. Я перешел грань, когда это было увлечением, теперь это работа. Мне приносит удовольствие не только фехтование, но и общение с людьми в клубе, подготовка ребят для фестивалей, изучение номеров других. Не думаю, что когда-нибудь устану от этого, — подытожил Иван.

Саберфайтеры — не единственные тюменцы, освоившие необычный вид спорта. Кирилл Пшеничников, например, вместе со своих хаски уже пять лет занимается гонками на собаках, а Дамир Ганеев восемь сезонов удивляет зрителей экстремальными трюками на доске — он вейпбордист. В нашем материале мы рассказывали об этих удивительных спортсменах.

Людмиле Брызгаловой сражения на мечах тоже близки, правда, ей нравятся средневековые. Тюменский биолог много лет участвует в реконструкции исторических событий: шьет точные наряды разных эпох и обучается старинным ремеслам. Чем занимались средневековые горожанки и каково это — жить по правилам другого времени, Людмила рассказала «Комсомольской Правде».