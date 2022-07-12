Еда в котле и рыцарские сражения. Тюменка десять лет воссоздает средневековые наряды

Тюменка десять лет воссоздает средневековые наряды. Фото Кирилла Фуртаева.

Людмиле Брызгаловой 32 года. У нее есть муж, ребенок и вполне серьезная профессия – по образованию Людмила биолог. Но это не мешает ей заниматься весьма необычным хобби – исторической реконструкцией.

Вместе с единомышленниками Людмила воссоздает разные эпохи. Чаще всего – средневековье. Реконструкции почти доскональные: сражения на мечах, ткачество, специальная посуда. Особое внимание реконструкторы уделяют одежде – никаких джинсов и рубашек в клетку.

– Исторические выкройки отличаются от современных простотой, так что особых знаний для шитья не требуется. Но реконструкция предполагает исторически точное воссоздание костюмов и предметов быта. Например, в одежде допускается машинный шов, но его должно быть совсем не видно, — пояснила Людмила Брызгалова «Комсомольской правде» – Тюмень».

Детали в костюме очень важны, объясняет Людмила // ВК Людмилы.

Людмила занимается реконструкцией уже больше десяти лет. Все началось с «Ледового побоища» на озере Андреевском в 2011 году – там рыцари в доспехах сражались на мечах. С того времени Людмила создала множество нарядов, перешивала неудачные и делала новые.

– Если фестиваль посвящен эпохе викингов, ты шьешь костюм для нее, если эпохе просвещения – для эпохи просвещения. Но можно не распыляться на разные века: сшить себе один наряд и ездить, например, только на викингские фестивали, благо их по всему СНГ и в других странах проходит очень много. А мне всегда хотелось много комплектов: у меня только для эпохи викингов четыре костюма – X век, XIV-й, XV-й, XVI-й.

По словам Людмилы, нарядные платья на реконструкциях очень не практичны и подходят разве что для торжественного открытия фестиваля, а поскольку большая часть времени посвящена приготовлению еды у костра, то участницы ходят в нарядах простых горожанок. Но даже так одежду приходится чинить часто – платье может подгореть, попав в костер, или порваться, зацепившись за щепку.

Иногда наряд может получиться качественным, но неудачным с точки зрения истории. Например, ткань оказывается слишком неестественного для того времени цвета, или добавлена деталь, которая не подтверждается источниками.

Историческая точность важна, но в сумке, признается Людмила, — гаджеты // ВК Людмилы.

Исторические реконструкции проходят по всему миру, но отличаются из-за исторических особенностей: в северных странах лен был почти не распространен, а потому очень ценился. И сейчас на фестивалях славянки ходят во всем льняном, а скандинавки – в шерсти.

Реконструкторский сезон начинается весной и заканчивается осенью. Фестивали проходят именно в это время – в теплую погоду комфортно ночевать в палатках.

– Готовятся к сезону основательно: шьют костюм, если нет подходящего или хочется надеть новый, готовят развлечения для себя и друзей – ищут мастер-классы, танцы, песни, работают над лекциями. Для всего этого перебирается большое количество источников – развлечения тоже должны повторять досуг наших предков.

Сама Людмила благодаря такому погружению в историю научилась, например, делать плетеные шнурки, которые использовали в Средневековой Европе, и вязать иглой.

Тюменцы воссоздают не только средневековый быт, но и балы // ВК Людмилы.

В Тюмени существует гильдия ролевиков и реконструкторов. Вместе они проводят мероприятия и посещают фестивали. В регионе, в частности, проходят «Небо и Земля» и «Абалакское поле». Кроме того, почти каждый год члены гильдии пешком проходит от Абалака до Тобольска: все участники в исторических нарядах, с собой – предметы быта той эпохи.

Некоторые тюменцы воссоздают не только исторические костюмы, но и наряды известных персонажей. Так, Анна Горбачева 15 лет занимается косплеем – примеряет на себя образы любимых героинь.