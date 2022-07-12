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12 июля 2022 9:51

Еда в котле и рыцарские сражения. Тюменка десять лет воссоздает средневековые наряды

Биолог свободное время посвящает историческим реконструкциям
Александра Васягина
Тюменка десять лет воссоздает средневековые наряды. Фото Кирилла Фуртаева.

Тюменка десять лет воссоздает средневековые наряды. Фото Кирилла Фуртаева.

Людмиле Брызгаловой 32 года. У нее есть муж, ребенок и вполне серьезная профессия – по образованию Людмила биолог. Но это не мешает ей заниматься весьма необычным хобби – исторической реконструкцией.

Вместе с единомышленниками Людмила воссоздает разные эпохи. Чаще всего – средневековье. Реконструкции почти доскональные: сражения на мечах, ткачество, специальная посуда. Особое внимание реконструкторы уделяют одежде – никаких джинсов и рубашек в клетку.

– Исторические выкройки отличаются от современных простотой, так что особых знаний для шитья не требуется. Но реконструкция предполагает исторически точное воссоздание костюмов и предметов быта. Например, в одежде допускается машинный шов, но его должно быть совсем не видно, — пояснила Людмила Брызгалова «Комсомольской правде» – Тюмень».

Детали в костюме очень важны, объясняет Людмила // ВК Людмилы.

Детали в костюме очень важны, объясняет Людмила // ВК Людмилы.

Людмила занимается реконструкцией уже больше десяти лет. Все началось с «Ледового побоища» на озере Андреевском в 2011 году – там рыцари в доспехах сражались на мечах. С того времени Людмила создала множество нарядов, перешивала неудачные и делала новые.

– Если фестиваль посвящен эпохе викингов, ты шьешь костюм для нее, если эпохе просвещения – для эпохи просвещения. Но можно не распыляться на разные века: сшить себе один наряд и ездить, например, только на викингские фестивали, благо их по всему СНГ и в других странах проходит очень много. А мне всегда хотелось много комплектов: у меня только для эпохи викингов четыре костюма – X век, XIV-й, XV-й, XVI-й.

По словам Людмилы, нарядные платья на реконструкциях очень не практичны и подходят разве что для торжественного открытия фестиваля, а поскольку большая часть времени посвящена приготовлению еды у костра, то участницы ходят в нарядах простых горожанок. Но даже так одежду приходится чинить часто – платье может подгореть, попав в костер, или порваться, зацепившись за щепку.

Иногда наряд может получиться качественным, но неудачным с точки зрения истории. Например, ткань оказывается слишком неестественного для того времени цвета, или добавлена деталь, которая не подтверждается источниками.

Историческая точность важна, но в сумке, признается Людмила, — гаджеты // ВК Людмилы.

Историческая точность важна, но в сумке, признается Людмила, — гаджеты // ВК Людмилы.

Исторические реконструкции проходят по всему миру, но отличаются из-за исторических особенностей: в северных странах лен был почти не распространен, а потому очень ценился. И сейчас на фестивалях славянки ходят во всем льняном, а скандинавки – в шерсти.

Реконструкторский сезон начинается весной и заканчивается осенью. Фестивали проходят именно в это время – в теплую погоду комфортно ночевать в палатках.

– Готовятся к сезону основательно: шьют костюм, если нет подходящего или хочется надеть новый, готовят развлечения для себя и друзей – ищут мастер-классы, танцы, песни, работают над лекциями. Для всего этого перебирается большое количество источников – развлечения тоже должны повторять досуг наших предков.

Сама Людмила благодаря такому погружению в историю научилась, например, делать плетеные шнурки, которые использовали в Средневековой Европе, и вязать иглой.

Тюменцы воссоздают не только средневековый быт, но и балы // ВК Людмилы.

Тюменцы воссоздают не только средневековый быт, но и балы // ВК Людмилы.

В Тюмени существует гильдия ролевиков и реконструкторов. Вместе они проводят мероприятия и посещают фестивали. В регионе, в частности, проходят «Небо и Земля» и «Абалакское поле». Кроме того, почти каждый год члены гильдии пешком проходит от Абалака до Тобольска: все участники в исторических нарядах, с собой – предметы быта той эпохи.

Некоторые тюменцы воссоздают не только исторические костюмы, но и наряды известных персонажей. Так, Анна Горбачева 15 лет занимается косплеем – примеряет на себя образы любимых героинь.

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