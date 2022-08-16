Съедобное-несъедобное. Тюменский иконописец – о том, как пишут святых и зачем в ее мастерской хлебный мякиш

Тюменский иконописец — о том, как пишут святых и зачем в ее мастерской хлебный мякиш. Фото: ВК «Иконописная мастерская в Тюмени».

Рисует Дарья Лешукова давно, в свое время даже получила высшее художественное образование. Но в ее мастерской наравне с холстами и масляными красками можно увидеть хлеб и мел с желатином. Все потому, что рисует Дарья не только пейзажи, но и иконы. О необычных правилах иконописи и о том, какие материалы каждый может найти у себя в холодильнике, Дарья рассказала «Комсомольской правде» – Тюмень».

Иконописцем может стать не каждый, нужно пройти специальное обучение. В Тюменской области, например, работает Тобольская иконописная школа, там занималась и Дарья. По словам девушки, художественную практику сопровождает обширная теория: ученики изучают изображения святых и сюжеты с ними, узнают, почему одежда на иконах должна быть только определенного цвета. Правила в иконописи вообще очень важны.

– Иконография изучает каноны, за пределы которых выходить не стоит. Например, не должно быть живоподобности и чувственности. В иконе цвета символичны и в отличие от живописи все строится на обратной перспективе: более далекие от зрителя предметы изображаются крупнее, чтобы придать образу необычность и возвышенность. Икона – образ будущего века и преображения мира, поэтому смотрит из будущего в настоящее, – объясняет Дарья.

Фото: ВК «Иконописная мастерская в Тюмени.»

В мастерской у Дарьи есть очень необычные для художников материалы. Например, пишут иконы на досках из липы, так что периодически Дарья заглядывает к столярам – основа должна быть определенного размера. А часть иконописных материалов и вовсе каждый может найти у себя на кухне. «Съедобные» материалы используют, потому что они делают икону долговечнее, ведь храниться изображение должно не один год.

– Среди материалов есть рыбий клей, левкас – смесь из мела и желатина, натуральные пигменты для красок: землянистые минеральные и органические. Искусственные краски используются лишь как дополнительные, – рассказывает Дарья. – Пигменты перетираются с разбавленным водой яичным желтком на яшмовой или стеклянной доске специальным инструментом, курантом. Хлебный мякиш тоже использую, он нужен, чтобы сделать ассист для штрихов сусальным золотом на месте складок.

Фото: ВК «Иконописная мастерская в Тюмени.»

Написание иконы, признается Дарья, кропотливый процесс. Все начинается с эскиза, потом нужно рассчитать размер досок, проклеить их и сварить левкас – тот самый, из мела и желатина. Им покрывают доску, чтобы краска лучше держалась на основе. По словам Дарьи, самое выматывающее – шкурить левкас почти до зеркальной гладкости. Впрочем, это единственный нелюбимый Дарьей момент в ее работе.

Когда левкас нанесен, Дарья начинает рисовать: наносит краски, добавляет детали. Потом икона олифится – покрывается олифой, аналогом лака. Кратко процесс выглядит только на словах, на самом же деле создание иконы может занять от нескольких недель до года.

Как правило, изображения на современных иконах повторяют древние образцы, но иногда художники совмещают образы. Правда, и тут нужно строго следовать правилам.

– В таких случаях иконописец должен строго придерживаться канонов Русской православной церкви и, что желательно, советоваться с другими мастерами и священнослужителями, – поясняет Дарья.

Фото: ВК «Иконописная мастерская в Тюмени.»

Существуют целые руководства по написанию икон. Там рассказывают о святых все: как они выглядели, какого были возраста, какая у них была одежда. Дарья приводит пример: хитон Иисуса Христа по традиции всегда красно-коричневого цвета – так отражают его крестные страдания.

Выражения лиц у святых, как правило, тоже строго регламентированы.

– Лики святых величественны и строги, в них нет сентиментальности, томности, жалостности, так как все это убаюкивает грешника, – рассказывает художница.

Фото: ВК «Иконописная мастерская в Тюмени.»

Если на иконе изображается сюжет из жизни святого, то он тоже должен иметь основу – для этого иконописцы изучают православные книги, ищут там подтверждения. Так, Дарья в 2015 году создавала свою дипломную работу для кафедры искусств – икону святителя Филофея Лещинского с житием. Около месяца ушло на написание, но на проработку идеи она потратила гораздо больше: Дарья изучала, как могут выглядеть персонажи и события, искала подтверждение по книгам, тщательно прорабатывала сюжет.

Такой строгий подход, судя по объявлениям в интернете, окупается. Все зависит от размеров и материалов – некоторые иконы в мастерских стоят несколько сотен тысяч рублей. Впрочем, у большинства цены куда демократичнее.

Работа иконописца сопоставима с трудом художника, но между ними есть важное отличие.

– Написание иконы разительно отличается от написания картины. Когда создаешь картину, ты работаешь над живоподобным, чувственным изображением. Икона же изображает живого человека в высшем смысле – вырванным из царства смерти, – объясняет Дарья.

«Комсомольская правда» уже писала про реставратора Викторию Комиссарик. Она не пишет иконы сама, но легко может их отреставрировать. В своей работе Виктория тоже использует обычные предметы непривычным образом: например, ровняет грунт пробками от вина и возит картины на рентген.