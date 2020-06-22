Коронавирус в Тюмени, последние новости на 23 июня 2020 года: открытие ТРЦ и продление выплат

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 23 июня 2020 года. Открытие ТРЦ и продление выплат.

В Тюменской области открываются торгово-развлекательные центры и фитнес-клубы. Об этом сегодня, 22 июня, заявил губернатор региона Александр Моор, который провел заседание областного оперативного штаба по профилактике коронавируса.

В Тюмени выявили девять случаев заражения коронавирусом на станции переливания крови. Об этом сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Александр Летюшев. Как выяснилось, все заболевшие являются сотрудниками лаборатории, поэтому прямых контактов с донорами у них не было. Источником инфекции стала одна из сотрудниц.

В Тюмени сняли ограничения на посещение Гилёвской рощи. Со въездов на парковки убраны металлические ограждения.

В Тюмени госпитализировали в инфекционную больницу настоятеля прихода Римско-Католической Церкви святого Праведного Иосифа отца Анджея Юзефа Мажеца. У него заподозрили коронавирус.

В Тюмени во второй раз перенесли начало «Трудового лета – 2020». Это связано с продлением режима повышенной готовности на территории всего региона до 28 июня. Так образом, старт сезона запланирован на 29 июня.

Тюменцам рассказали, как защитить детей от коронавируса в период снятия ограничений. Несмотря на то что количество заболевших COVID-19 снижается, радоваться рано: необходимые меры предосторожности все же придется соблюдать.

Тюменским пенсионерам старше 65 лет и имеющим хронические заболевания снова выплатят по две тысячи рублей. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор.

Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 47 и составило 2621 человек.

За последние сутки в России выявлено 7 600 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 32,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 95 летальных исходов, полностью выздоровели 4 705 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 592 280 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 206 летальных исходов, выздоровели 344 416 человек.