2020-06-22T10:21:35+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тюмени священника с подозрением на коронавирус госпитализировали в инфекционку

У прихожан диагноз не подтвердился
Вадим Бегун
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В Тюмени священника с подозрением на коронавирус госпитализировали в «инфекционку». Фото - "Католическое сообщество в Тюмени и мире".В Тюмени священника с подозрением на коронавирус госпитализировали в «инфекционку». Фото - "Католическое сообщество в Тюмени и мире".
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В Тюмени госпитализировали в инфекционную больницу настоятеля прихода Римско-Католической Церкви святого Праведного Иосифа отца Анджея Юзефа Мажеца. У него заподозрили коронавирус.

В настоящее время священник находится в стабильном состоянии. Католическое сообщество в Тюмени и мире просит молиться за заразившегося, а также за тех прихожан, которые с ним контактировали, передает "МегаТюмень".

Стало известно, что у некоторых прихожан проявляются симптомы респираторного вирусного заболевания. Диагноз ни у кого не подтвердился, однако все они получили предписание не контактировать ни с кем в ближайшие две недели. Напомним, что Анджей Юзеф Мажец является настоятелем прихода в Тюмени с 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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