2020-06-22T16:56:42+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тюмени открываются торговые центры и фитнес-клубы

Об этом заявил губернатор региона Александр Моор
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени открываются торговые центры и фитнес-клубы.В Тюмени открываются торговые центры и фитнес-клубы.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

В Тюменской области открываются торгово-развлекательные центры и фитнес-клубы. Об этом сегодня, 22 июня, заявил губернатор региона Александр Моор, который провел заседание областного оперативного штаба по профилактике коронавируса.

– С 25 июня разрешена работа торговых центров, за исключением расположенных в них кинотеатров и развлекательных центров. Предприятия общественного питания, которые располагаются в ТРЦ, будут иметь возможность работать на вынос. С этого же дня разрешается работать фитнес-центрам, но на условии проведения индивидуальных занятий в полном соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, – рассказал в прямом эфире глава региона.

Кроме того, с четверга спортсменам – жителям Тюменской области, которые являются членами сборных команд Российской Федерации по всем видам спорта, разрешены тренировки.

О режиме повышенной готовности. 22.06. / Александр Моор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Часть врачей живет тут как в общежитии уже полтора месяца»: Репортаж из красной зоны Мариинской больницы
К Дню медика журналисты «КП» своими глазами увидели, как врачи изнывают от жары, как больные лежат на ИВЛ и узнали, как описывают свое состояние пациенты [фото, видео]
Новости 24
В Тюменском районе реализован новый инвестпроект – закусочная
Александр Моор продлил выплаты пенсионерам старше 65 лет и имеющим хронические заболевания
Тюменских дачников предупредили о заморозках на почве
«Никто, ехал никуда, дул шарики насосом»: в Тюмени задержали пьяного водителя
Тюменцам рассказали, как защитить детей от коронавируса в период снятия ограничений
Тюменским автобусам 24 июня изменят график
Александр Моор провёл координационное совещание по обеспечению правопорядка
Тоболяк получил бутылкой по голове за оскорбление собутыльников
Тюменца оштрафовали за выезд на встречку и неприличный жест другим водителям
Александр Моор почтил память павших героев в Великой Отечественной войне
Участок проезда Геологоразведчиков в Тюмени закроют для движения
В Тюменской области разработали 100 инвестиционных предложений в сфере сельского предпринимательства
Тюменцев просят не мусорить на природе
Дожди каждый день: какая погода ждет тюменцев на этой неделе