В Тюмени открываются торговые центры и фитнес-клубы

В Тюменской области открываются торгово-развлекательные центры и фитнес-клубы. Об этом сегодня, 22 июня, заявил губернатор региона Александр Моор, который провел заседание областного оперативного штаба по профилактике коронавируса.

– С 25 июня разрешена работа торговых центров, за исключением расположенных в них кинотеатров и развлекательных центров. Предприятия общественного питания, которые располагаются в ТРЦ, будут иметь возможность работать на вынос. С этого же дня разрешается работать фитнес-центрам, но на условии проведения индивидуальных занятий в полном соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, – рассказал в прямом эфире глава региона.

Кроме того, с четверга спортсменам – жителям Тюменской области, которые являются членами сборных команд Российской Федерации по всем видам спорта, разрешены тренировки.