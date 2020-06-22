2020-06-22T11:21:32+03:00
Общество

В Тюмени снова перенесли начало «Трудового лета – 2020»

Все запланированные места подросткам предоставят
Вадим Бегун
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В Тюмени снова перенесли начало «Трудового лета 2020». Фото из группы " Отряды мэра Тюмень!" во ВКонтакте.В Тюмени снова перенесли начало «Трудового лета 2020». Фото из группы " Отряды мэра Тюмень!" во ВКонтакте.
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В Тюмени во второй раз перенесли начало «Трудового лета – 2020». Это связано с продлением режима повышенной готовности на территории всего региона до 28 июня. Так образом, старт сезона запланирован на 29 июня.

– Все выбранные подростками рабочие места будут предоставлены. Никаких дополнительных документов оформлять не потребуется, – сообщили в пресс-службе Тюменского городского многопрофильного центра.

В ведомстве также отметили, что ребятам, которые в новые сроки смены не смогут выйти на работу, необходимо обязательно обратиться к своему куратору – бригадиру, туда, куда были поданы документы, либо позвонить в отдел по трудоустройству несовершеннолетних граждан МАУ «ТГМЦ» по телефонам: 51-79-51, 51-79-52.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что летом 2020 года в отряды мэра в областном центре пригласят на 304 человека больше. Информация об этом содержится в проекте бюджета Тюмени на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 гг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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