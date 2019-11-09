2019-11-09T09:47:42+03:00
Общество

В 2020 году в Тюмени планируют трудоустроить больше подростков

Они будут работать в отрядах мэра
Алена Кульмухаметова
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В 2020 году в Тюмени планируют трудоустроить больше подростков. Фото из группы " Отряды мэра Тюмень!" во ВКонтактеВ 2020 году в Тюмени планируют трудоустроить больше подростков. Фото из группы " Отряды мэра Тюмень!" во ВКонтакте
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Летом 2020 года в отряды мэра в Тюмени пригласят на 304 человека больше. Информация об этом заявлена в проекте бюджета Тюмени на 2020 и плановый период 2021-2022 гг.

В этот период планируют трудоустроить 4606 человек, в том числе 4500 подростков от 14 лет и 106 представителей молодежи старше 18 лет.

Финансирование реализации программы планируется на уровне 22 млн 218 тыс. рублей. Напомним, что публичное обсуждение финансового документа пройдет 14 ноября в ДТиС «Пионер».

Тюменский проект «Отряды мэра» отметил 20-летний юбилей. Летом смогли поработать 4,2 тыс. подростков от 14 до 17 лет. За эти годы «муравьями» стали более 60 тысяч человек, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU

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