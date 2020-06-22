Александр Моор продлил выплаты пенсионерам старше 65 лет и имеющим хронические заболевания

22 Июнь 2020 2020-06-22T16:39:46+03:00

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Тюменским пенсионерам старше 65 лет и имеющим хронические заболевания снова выплатят по две тысячи рублей. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор.

– В апреле и мае, когда мы вводили и продлевали режим самоизоляции для наших земляков старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, выплачивали им единовременное пособие в размере двух тысяч рублей. В июне, с учетом того что недавно было принято решение о продлении режима до 28 июня, мною принято решение произвести дополнительные единоразовые выплаты в размере двух тысяч рублей, – рассказал в прямом эфире глава региона.

Александр Моор также добавил, что в самое ближайшее время правительство Тюменской области рассмотрит возможность открытия летних пришкольных лагерей в образовательных организациях, а также пригородных детских оздоровительных лагерей.

О режиме повышенной готовности. 22.06. / Александр Моор.

ИСТОЧНИК KP.RU