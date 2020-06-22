22 Июнь 2020 2020-06-22T08:57:28+03:00

Гилёвскую рощу в Тюмени открыли для посещения. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

Ограждения со въездов на парковки убраны

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В Тюмени сняли ограничения на посещение Гилёвской рощи. Со въездов на парковки убраны металлические ограждения.

– Гилёвская роща готова: подметены дорожки от хвои, листвы и шишек, убран мусор из урн, работают стационарные туалеты. Сегодня с утра в плановом режиме подрядчик ведет необходимые работы. Специалисты понимают, как сильно жители города соскучились по утренним пробежкам и обычным прогулкам, – отметили в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве также попросили соблюдать все необходимые меры безопасности и использовать средства индивидуальной защиты.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что В Гилёвской роще во время карантина произошло радостное событие. В семье дятла Фёдора, который является старожилом парка, появилось потомство. Птенцы поселились в дупле березы у большой поляны.

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ИСТОЧНИК KP.RU