Гилёвскую рощу в Тюмени открыли для посещения
В Тюмени сняли ограничения на посещение Гилёвской рощи. Со въездов на парковки убраны металлические ограждения.
– Гилёвская роща готова: подметены дорожки от хвои, листвы и шишек, убран мусор из урн, работают стационарные туалеты. Сегодня с утра в плановом режиме подрядчик ведет необходимые работы. Специалисты понимают, как сильно жители города соскучились по утренним пробежкам и обычным прогулкам, – отметили в пресс-службе администрации города Тюмени.
В ведомстве также попросили соблюдать все необходимые меры безопасности и использовать средства индивидуальной защиты.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что В Гилёвской роще во время карантина произошло радостное событие. В семье дятла Фёдора, который является старожилом парка, появилось потомство. Птенцы поселились в дупле березы у большой поляны.
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