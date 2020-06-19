2020-06-19T14:58:55+03:00
Дом. Семья

Старожил Гилёвской рощи дятел Федор обзавелся потомством

Сейчас он занимается воспитанием своих птенцов [ФОТО]
Вадим Бегун
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Старожил Гилёвской рощи дятел Федор обзавелся потомством. Фото - МКУ «ЛесПаркХоз».Старожил Гилёвской рощи дятел Федор обзавелся потомством. Фото - МКУ «ЛесПаркХоз».
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В Гилёвской роще, которая находится в Тюмени, во время карантина произошло радостное событие. В семье дятла Федора, который является старожилом парка, появилось потомство. Птенцы поселились в дупле березы у большой поляны.

– Взрослые и юные посетители рощи, которые давно познакомились с Фёдором, с интересом наблюдали, как он ухаживал за птенцами. В этом году потомство Фёдора состоит из трех птенцов, которые сегодня уже встали на крыло и осваивают свой лесной дом, – рассказали в МКУ «ЛесПаркХоз».

Оказывается, дятел не единственный обитатель лесопарка, решивший наконец обзавестись семьей. У белок тоже появилось потомство, маленькие бельчата вместе с родителями посещают кормушки, развешанные на территории Гилёвской рощи. Сотрудники «ЛесПаркХоза» каждую неделю пополняют кормушки для птиц и животных.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что белки, которые поселились в лесопарке «Гилевская роща» год назад, любят грызть нежаренные семечки. Они пережили холодную зиму в домиках и кормушках.

В Тюмени дятел Федор завел потомство..

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ИСТОЧНИК KP.RU

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