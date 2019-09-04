2019-09-04T16:20:26+03:00
Общество

Тюменцам рассказали, чем можно покормить белок в Гилевской роще

Корм поможет грызунам лучше перенести зимние холода
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменские белки любят нежареные семечки.Тюменские белки любят нежареные семечки.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

Тюменские белки, которые поселились в лесопарке «Гилевская роща» почти три месяца назад, любят грызть нежареные семечки. Домики и кормушки позволят им лучше перенести морозы и голодное зимнее время.

В пресс-службе администрации города Тюмени отметили, что посетителям лесопарка, особенно детям, очень нравится наблюдать за красивыми зверьками и угощать их орехами. Там попросили гостей рощи не оставаться равнодушными и оставлять в кормушках лакомства для белок.

– Они с удовольствием будут грызть нежареные семечки, ореховую смесь, в которую входят фундук, грецкие и кедровые орехи и немного несоленого арахиса, сушеные фрукты и ягоды, грибы. Категорически запрещается кормить белочек солеными, копчеными, слишком сладкими продуктами, чипсами, соленым арахисом, сухариками с ароматическими добавками, соленой рыбкой, крекером, жареными продуктами, а также экзотическими фруктами и орехами, – сообщили в ведомстве.

В МКУ «ЛесПаркХоз», которое обслуживает лесопарк, в свою очередь надеются, что благодаря совместной заботе популяция белок в Гилевской роще увеличится.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Инвестиционное агентство Тюменской области» помогло заводу расширить производство
Гендиректор АНПЗ сообщил, что означает для завода введение процедуры наблюдения
Тюменские товаропроизводители посетили Нур-Султан с бизнес-миссией
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 лучших Интернет-банков для частных лиц
СКР занялась расследованием падения девочки в детском саду Тюмени
В Тюмени осудят мужчину, из-за которого в пьяном ДТП погиб человек
Конструктория PRO открыла новый учебный сезон
Два года тюрьмы грозит тюменцу за кражу пяти тонн старого асфальта
Банк УРАЛСИБ запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»
Тюменец украл из вагона поезда более тонны металлолома
Главный тюменский федеральный инспектор поговорил о науке с известным ученым
Не приняли никаких мер: в тюменском детсаду ребенок сломал ногу
ТОДЭП будет ремонтировать 23 тюменских улицы за 200 миллионов рублей
В Тюмени зафиксирована рекордно длинная пробка
Коммунальщики Тюмени продлили ремонт теплотрассы из-за слишком узкого двора
Тюменцу грозит почти восемь лет тюрьмы за расписанные стены домов
Возможны заторы: на четырех улицах Тюмени изменены режимы работы светофоров
В Тюмени определились подрядчики на строительство двух школ
Ниже тройки: тюменцы оценили уровень своей заработной платы
Туман парализовал работу тюменского аэропорта
Тюменцы проводили лето на втором технофестивале #ДорогаВШколу
Прокуроры выбили из тобольской автошколы огромные долги по зарплате
В тюменском аэропорту появился воздушный шар
Одну из тюменских остановок предложили назвать в честь генерала Карбышева
В Тюменской области осудят директора фирмы, которая не платила сотруднику зарплату
Погода на 4 сентября в Тюмени: пасмурно, но тепло
В Абатском районе появилось 21 рабочее место благодаря новому инвестпроекту