Тюменцам рассказали, чем можно покормить белок в Гилевской роще
Тюменские белки, которые поселились в лесопарке «Гилевская роща» почти три месяца назад, любят грызть нежареные семечки. Домики и кормушки позволят им лучше перенести морозы и голодное зимнее время.
В пресс-службе администрации города Тюмени отметили, что посетителям лесопарка, особенно детям, очень нравится наблюдать за красивыми зверьками и угощать их орехами. Там попросили гостей рощи не оставаться равнодушными и оставлять в кормушках лакомства для белок.
– Они с удовольствием будут грызть нежареные семечки, ореховую смесь, в которую входят фундук, грецкие и кедровые орехи и немного несоленого арахиса, сушеные фрукты и ягоды, грибы. Категорически запрещается кормить белочек солеными, копчеными, слишком сладкими продуктами, чипсами, соленым арахисом, сухариками с ароматическими добавками, соленой рыбкой, крекером, жареными продуктами, а также экзотическими фруктами и орехами, – сообщили в ведомстве.
В МКУ «ЛесПаркХоз», которое обслуживает лесопарк, в свою очередь надеются, что благодаря совместной заботе популяция белок в Гилевской роще увеличится.
ИСТОЧНИК KP.RU