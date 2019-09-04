Тюменцам рассказали, чем можно покормить белок в Гилевской роще

СЕГОДНЯ 16:20 2019-09-04T16:20:26+03:00

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Тюменские белки, которые поселились в лесопарке «Гилевская роща» почти три месяца назад, любят грызть нежареные семечки. Домики и кормушки позволят им лучше перенести морозы и голодное зимнее время.

В пресс-службе администрации города Тюмени отметили, что посетителям лесопарка, особенно детям, очень нравится наблюдать за красивыми зверьками и угощать их орехами. Там попросили гостей рощи не оставаться равнодушными и оставлять в кормушках лакомства для белок.

– Они с удовольствием будут грызть нежареные семечки, ореховую смесь, в которую входят фундук, грецкие и кедровые орехи и немного несоленого арахиса, сушеные фрукты и ягоды, грибы. Категорически запрещается кормить белочек солеными, копчеными, слишком сладкими продуктами, чипсами, соленым арахисом, сухариками с ароматическими добавками, соленой рыбкой, крекером, жареными продуктами, а также экзотическими фруктами и орехами, – сообщили в ведомстве.

В МКУ «ЛесПаркХоз», которое обслуживает лесопарк, в свою очередь надеются, что благодаря совместной заботе популяция белок в Гилевской роще увеличится.

ИСТОЧНИК KP.RU