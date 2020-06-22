2020-06-22T15:26:35+03:00
Коронавирус Covid-19

На тюменской станции переливания крови обнаружили новый очаг коронавируса. Это еще не все

Там выявили сразу девять заболевших
Вадим Бегун
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В тюменской станции переливания крови обнаружили новый очаг коронавируса. Фото - "Тюменская областная станция переливания крови".В тюменской станции переливания крови обнаружили новый очаг коронавируса. Фото - "Тюменская областная станция переливания крови".
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В Тюмени выявили девять случаев заражения коронавирусом на станции переливания крови. Об этом сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Александр Летюшев.

Как выяснилось, все заболевшие являются сотрудниками лаборатории, поэтому прямых контактов с донорами у них не было. Источником инфекции стала одна из сотрудниц.

Также заболел работник регионального департамента культуры. Еще один случай – в общежитии № 1 ТюмГМУ. Здесь COVID-19 нашли у студентки, которая вернулась из Челябинска. Также три случая заражения подтверждены в тюменском кардиоцентре. Контактные лица находятся под наблюдением по месту жительства.

– С 15 по 25 июня случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 19 муниципальных образованиях Тюменской области. Из них на Тюмень приходится 70%, на Тобольск – 8% и на Тюменский район – около 5%. Согласно данным, полученным в ходе эпидрасследования, больше 35% заболевших – это семейные случаи. Еще около 8% – завозные. Чаще всего вирус «привозят» из Югры и с Ямала, а также из Санкт-Петербурга и Москвы, – сообщил Александр Летюшев.

Он также добавил, что в настоящий момент в регионе зафиксировано семь очагов групповой заболеваемости, где еще не закончился инкубационный период. Все они находятся на контроле управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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