22 Июнь 2020 2020-06-22T15:22:58+03:00

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Тюменцам рассказали, как защитить детей от коронавируса в период снятия ограничений. Несмотря на то что количество заболевших COVID-19 снижается, радоваться рано: необходимые меры предосторожности все же придется соблюдать.

На улице нужно сохранять социальную дистанцию не менее двух метров. Если ребенок не может ее соблюдать, то нужно постараться гулять там, где нет такого тесного общения. Детям нужно объяснить, что нельзя дотрагиваться до лица, брать пальцы в рот, трогать нос и тереть глаза.

Фото - управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

– Чаще мойте руки с мылом, покажите детям, как это правильно делать. Всегда мойте руки после прогулок с ребенком, игр, перед едой и после посещения туалета. Открытые участки кожи также необходимо своевременно продезинфицировать после тренажеров и катания на горках, – сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что детей не стоит брать с собой в магазин. Ребята старшего возраста и подростки должны обязательно носить маски. На малышей их не так-то просто надеть, поэтому достаточно соблюдать социальную дистанцию. Дети тоже болеют коронавирусной инфекцией, хотя, в целом по статистике, заболевших среди них меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU