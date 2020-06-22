2020-06-22T11:21:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 22 июня 2020 года увеличилось на 47 человек

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 22 июня 2020 года
Вадим Бегун
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 22 июня 2020 года увеличилось на 47 человек. Фото - pixabay.com.Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 22 июня 2020 года увеличилось на 47 человек. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 22 июня 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 47 и составило 2621 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 13 человек выздоровели (за весь период – 1498), десять пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих), 119 человек в обсерваторе (из них 12 детей), 1050 остаются под медицинским наблюдением, 3 618 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 16 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 7 600 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 32,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 95 летальных исходов, полностью выздоровели 4 705 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 592 280 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 206 летальных исходов, выздоровели 344 416 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 28 июня. При этом ситуация по коронавирусу в регионе стабилизируется, это позволяет ввести новые послабления, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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