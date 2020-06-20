В Тюменской области с понедельника откроют общественные пространства, скверы и парки

Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 28 июня. При этом ситуация по коронавирусу в регионе стабилизируется, это позволяет ввести новые послабления, сообщил сегодня губернатор Тюменской области Александр Моор.

Он объявил о том, что с 22 июня в Тюменской области открываются для посещения общественные пространства, парки, скверы, набережные. Кафе и рестораны смогут приступить к работе в формате летних веранд. А люди в возрасте старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями могут пользоваться транспортными картами.

– Сегодня коэффициент распространения инфекции в Тюменской области составил меньше 0,8, что подтверждает правильность нашего нахождения на втором этапе снятия ограничений. К сожалению, по совокупности всех показателей у нас нет достаточных оснований полноценно перейти к третьему этапу снятия ограничений. Однако эффективность деятельности системы здравоохранения и ряд показателей позволяют нам в ходе консультаций с Роспотребнадзором принять решение о снятии некоторых ограничений, – отметил Александр Моор.

В то же время до 28 июня продлевается режим самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, а также запрет на массовые мероприятия. Продолжат работу в режиме дежурных групп детские сады. По-прежнему не работают торгово-развлекательные центры, спа- и фитнес-центры, аттракционы и аквапарки, сообщает оперативный штаб.