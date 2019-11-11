Итоги недели: публикуем главные новости Тюмени и Тюменской области с 4 по 10 ноября 2019

Мы продолжаем рубрику итогов недели. В этом материале вы узнаете главные новости из жизни Тюмени и Тюменской области за короткую четырёхдневную неделю с 4 по 10 ноября 2019. Если вы что-то пропустили или не успели прочитать – самое время сделать это сейчас. Ведь новая неделя – свежие новости.

1. Минувшая неделя началась… с выходного. В понедельник, 4 ноября, по всей России прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного Единства. Вы активно читали материал, куда сходить в этот день, а потом смотрели фотографии с праздничного концерта. Если вы до сих пор не видели фотографии с мероприятия «Россия объединяет», посмотрите – может, найдёте на фотках себя.

День народного единства в ТюмениФото: Алексей КОСЕНЧУК

2. Генерал-майор Юрий Алтынов освободил пост руководителя управления МВД по Тюменской области. Причиной ухода с поста главы тюменской полиции стало достижение возраста, который позволяет уйти на пенсию. Указ об освобождении от должности подписал накануне, 4 ноября, президент России Владимир Путин. О том, что Юрий Алтынов уйдет с поста, стало известно 27 сентября. В этот день глава регионального УМВД подал рапорт об отставке.

Юрий Алтынов подал в отставку

3. В индустриальном парке «Боровский», что в Тюменском районе, открылся новый завод по переработке овощей, листовых салатов и зелени. В процессе производства работники предприятия будут сортировать, очищать, мыть, сушить, резать, смешивать и упаковывать исходное сырьё в современную упаковку, которая гарантирует высокое качество готовой продукции. В результате потребители получат качественную и полезную продукцию, которую можно будет найти в розничных сетях.

Открытие заводаФото: Алексей КОСЕНЧУК

4. «Автомобильным гетто» назвал Тюмень блогер-урбанист или урбанист-блогер Илья Варламов. В «компанию» к Тюмени он причислил Челябинск и Владивосток. Ранее ему не понравился Музейный комплекс им. И.Я. Словцова: он привёл его в пример, говоря о плохом вкусе. Но, видимо, слова Варламова что-то да значат – в апреле его пригласили обсудить в Тюмени проект ивент-парка «Алебашево».

Варламов снова раскритиковал ТюменьФото: Татьяна Коркина

5. Напоследок о приятном. Из материковой России наконец-то запустят поезда на полуостров Крым. Россияне активно скупают билеты, поэтому мы тоже решили подсчитать стоимость поездки в Крым из Тюмени на поезде.

Сколько стоит доехать из Тюмени в Крым

Такова пятёрка главных новостей минувшей недели. Ждём, что интересного сулит нам неделя с 11 ноября.