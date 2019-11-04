«Россия объединяет»: яркие фотографии с празднования Дня народного единства на Цветном бульваре в Тюмени

День народного единства 4 ноября сотни тюменцев весело празднуют на Цветном бульваре.

Баба Яга веселила ребятФото: Алексей КОСЕНЧУК

Тюменцы улыбаются и фоткаются с аниматорамиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Несмотря на морозную погоду (а утром в Тюмени было очень холодно!), на сцене возле арки яблоку было негде упасть: члены политических партий, общественники, представители власти и молодёжных объединений, мамы с ребятишками сплотились в единое целое, чтобы отдать дань памяти событиям 1612 года.

День народного единства объединил рабочие коллективыФото: Алексей КОСЕНЧУК

Яркий медвежонок радовал молодёжьФото: Алексей КОСЕНЧУК

Мама и сын не могли оторваться от происходящего на сценеФото: Алексей КОСЕНЧУК

Для тех, кто не знает или забыл: в то время народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В России праздник начали отмечать с 2005 года.

Пенсионеры приходили семьями и с флагамиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Всё основное веселье началось в полдень. Со сцены, установленный специально для праздничного концерта «Россия объединяет», тюменцев поздравляли лучшие творческие коллективы города и области.

Артисты на сцене с росийским триколоромФото: Алексей КОСЕНЧУК

Детки активно хлопали в ладошиФото: Алексей КОСЕНЧУК

А вот и народникиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Троим жителям региона в торжественной обстановке вручили паспорта гражданина РФ.

Вручение паспортовФото: Алексей КОСЕНЧУК

Тюменцы пели гимн вместе с выступающимиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Рядом – масса интересных площадок. Тюменцы могут полакомиться блюдами полевой кухни и шашлыками, согреться горячим чаем и прикупить что-нибудь вкусные и качественные продукты тюменских товаропроизводителей. Например, свинину, курицу, молочную продукцию и многое другое.

За блюдами полевой кухни собралась целая очередьФото: Алексей КОСЕНЧУК

Мясники продают свежую свининуФото: Алексей КОСЕНЧУК

Гостям города должны понравиться сувениры. Здесь же можно испытать себя на интерактивных и спортивных площадках.

Продавцы на деле показывают, что можно делать с сувенирамиФото: Алексей КОСЕНЧУК

А ещё многим понравилась акция центра «Дзержинец». Рядом со сценой волонтёры предлагали всем желающим написать поздравления с Днём народного единства своим родным и близким, а также друзьям со всей страны.

А вот те самые письмаФото: Алексей КОСЕНЧУК

КСТАТИ

С Днём народного единства тюменцев поздравил и губернатор Тюменской области Александр Моор.

- Всех нас объединяет любовь к России, ответственность за её настоящее и будущее. Мы гордимся нашей богатейшей историей и духовными традициями. Каждый своим плодотворным, созидательным трудом вносит посильный вклад в её благополучие и процветание, – говорится в поздравлении губернатора.