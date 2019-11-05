2019-11-05T13:23:35+03:00
Экономика

В Тюмени открылся завод по переработке овощей, листовых салатов и зелени

Отныне тюменцы могут питаться продукцией почти как с грядки [фото], [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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В Тюмени открылся завод по переработке овощей, листовых салатов и зелениВ Тюмени открылся завод по переработке овощей, листовых салатов и зелениФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Фанатам качественных продуктов питания и просто любителям вкусно поесть теперь не придётся тратить время на помывку, чистку и шинковку овощей. Всё это за них сделали работники завода компании «Прованс», который сегодня, 5 ноября, открылся в индустриальном парке «Боровский».

Символическая кнопка предприятия Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Символическая кнопка предприятияФото: Алексей КОСЕНЧУК

Это высокотехнологичное предприятие по переработке овощей, листовых салатов и зелени. Всё свеженькое, полезное и вкусное – самое «то», чтобы зимой получать витамины.

Оборудование на производстве Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Оборудование на производствеФото: Алексей КОСЕНЧУК

Завод по переработке плодовоовощных и листовых культур ООО «Прованс Групп» строился почти два года. В первом квартале 2018-го его проектировали, во втором квартале начали строить, а в августе того же года получено разрешение на ввод в эксплуатацию. В процессе производства работники предприятия будут сортировать, очищать, мыть, сушить, резать, смешивать и упаковывать исходное сырьё в современную упаковку, которая гарантирует высокое качество готовой продукции.

В результате реализации инвестпроекта появилось 80 новых рабочих мест Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В результате реализации инвестпроекта появилось 80 новых рабочих местФото: Алексей КОСЕНЧУК

Общий объём инвестиций в проект составил 220 миллионов рублей, в результате в Тюменском районе появилось 80 новых рабочих мест.

Капуста на ленте Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Капуста на лентеФото: Алексей КОСЕНЧУК

Шинкованная капуста Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Шинкованная капустаФото: Алексей КОСЕНЧУК

- В этом году мы запускаем уже четвёртый завод в индустриальном парке «Боровский», - отметил на открытии завода «Прованс» губернатор Тюменской области Александр Моор. - Это замечательный пример того, как можно двигаться вперёд и реализовывать свои мечты. Благодарю руководство и коллектив компании за открытие нового производства на территории нашего региона. Мы продолжим оказывают любую поддержку нашим предпринимателям.

Александр Моор на открытии завода Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Александр Моор на открытии заводаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Как отметила генеральный директор ООО «Прованс Групп» Татьяна Овсянкина, с открытием производства у предприятия появились новые возможности по увеличению объёмов производства и по расширению ассортимента. Более того, компания стала площадкой для реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

- Наша компания - яркий пример развития инвестиционных проектов, благодаря существующим в Тюменской области формам поддержки, - подчеркнула Татьяна Овсянкина. – Мы активно внедряем инструменты повышения производительности труда в рамках федерального проекта и планируем расширять географию поставок. Уверена, что все эти возможности мы успешно реализуем. Спасибо правительству Тюменской области и лично губернатору за создание в регионе уникальных условий для развития, внедрения новых идей и производств.

Здесь же хранится всё необходимое оборудование Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Здесь же хранится всё необходимое оборудованиеФото: Алексей КОСЕНЧУК

Купить продукцию завода можно будет в торговых сетях. А ещё зелень и овощи будут поставлять в заведения общепита, комбинаты питания и в социальные учреждения.

КОНКРЕТНО

Что выпускает завод?

- Мытые и чищеные овощи и корнеплоды (капуста, картофель, морковь, свёкла);

- Мытые, чищеные и нарезанные кубиками, соломкой и шайбами овощи и корнеплоды (капуста, картофель, морковь, свёкла);

- Смеси из резаных овощей;

- Мытые резаные или целые листовые салаты и зелень (руккола, корн, айсберг, мангольд, фриссе, романо, лук, укроп и петрушка)

- Смеси из разных видов салатов.

Открытие завода по переработке овощей, зелени и листовых салатов.Алексей КОСЕНЧУК

ИСТОЧНИК KP.RU

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