Как добраться в Крым из Тюмени на поезде: стоимость поездки в одну сторону составит не меньше шести тысяч рублей

В пятницу, 8 ноября, стартовали продажи билетов в Крым. Само же железнодорожное сообщение будет запущено 23 декабря. Правда, только из двух городов – Москвы и Санкт-Петербурга. По прогнозам поезда, проходящие через Тюмень, появятся не раньше 2021 года. И то, только если на них будет спрос. Пока же «Комсомолка» посчитала, выгодно ли добраться в Крым из Тюмени через Москву на поезде или лучше воспользоваться самолетом.

ОФИЦИАЛЬНО

Официальное расписание движения поездов по Крымскому мосту опубликовала в соцсети ФГУП «Крымская железная дорога». В сутки там будут курсировать восемь пар поездов по 11 маршрутам в четыре города полуострова и обратно.

Что касается других регионов, то несколько новых маршрутов в Екатеринбург, Мурманск и Кисловодск появятся к концу апреля. А вот дальше в Сибирь поезда запускать не планируют, пока не проведут анализ пассажиропотока и не убедятся в том, что люди готовы ехать в Крым по двое с половиной суток.

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На поезде

Проезд на поезде из Москвы до Симферополя обойдется в сумму от 2966 рублей (плацкарт), а время в пути составит 33 часа. Из Санкт-Петербурга до Севастополя подороже и подольше – от 3,5 тысяч рублей за 43 часа пути. Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится с Московского вокзала в 14:00 (по МСК), из Москвы с Казанского вокзала в Симферополь - 24 декабря в 23:45 (по МСК).

Но тюменцам еще нужно добраться до Москвы или Санкт-Петербурга. На поезде до Санкт-Петербурга ехать одни сутки и 19 часов. Плацкарт обойдется в сумму порядка 5,7 тысяч рублей. До Москвы путь займет не меньше одних суток и восьми часов, стоимость составит от трех тысяч рублей.

В общем счете путь на поезде до крымских городов займет около трех суток, да и потратить придется прилично – не меньше шести тысяч рублей только за билеты в один конец.

На самолете

Прямых рейсов до Крыма из Тюмени на данный момент нет, так что тюменцам потребуется одна пересадка в московском аэропорту.

По времени перелет займет вместе с ожиданием – около семи часов. По стоимость – это около 11-13 тысяч рублей эконом-классом в одну сторону.

На автомобиле

На автомобиле ехать из Тюмени до Крыма чуть более трех тысяч километров, это примерно двое суток без длительных остановок и без учета сложных дорожных условий. Затраты на бензин, еду, ночлег у каждого будут разные: кто-то взял с собой сухпаек и собрался спать прямо в машине, а другие же останавливаются в придорожных кафе и гостиницах. В среднем, поездка своим ходом обойдется где-то в 11 тысяч.

Путь на поезде до крымских городов для тюменцев займет около трех суток и обойдется в сумму не меньше шести тысяч рублей в одну сторону. Фото с сайта РЖД

ПУТЬ ЧЕРЕЗ МОСТ

Запустить поезда до Крыма стало возможно после ввода в эксплуатацию железнодорожной части моста через Керченский пролив. Этот мост - самый длинный в России и Европе. Он соединяет Крым с Краснодарским краем и обеспечит бесперебойное транспортное сообщение полуострова с другими регионами России благодаря параллельно расположенным автомобильной и железнодорожной трассам.

Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже - осенью того же года. Движение пассажирских поездов начнется в декабре этого года, а грузовые поезду т по нему в 2020 году.

Приобрести билет на поезд до Крыма можно на сайте перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», работающего в этом направлении, и в железнодорожных кассах.