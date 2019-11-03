День народного единства – 2019: куда сходить 4 ноября 2019 в Тюмени

Тюмень вместе со всей Россией отметит 4 ноября День народного Единства. Этот праздник зародился в 2005 году как дань памяти о событиях 1612 года. Тогда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Все 14 лет праздник в России отмечают с размахом, и этот год – не исключение.

«Россия объединяет»

Из архива Дня народного единства - 2018Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Большой праздничный концерт «Россия объединяет» пройдёт в 12 часов на Цветном бульваре. В программе запланированы: народные гуляния, полевая кухня, подарки, выступление творческих коллективов региона, гастрономический фестиваль «Пир горой», спортивные интерактивные площадки для детей и молодёжи и массовое исполнение гимна России.

Где и во сколько: Цветной бульвар, 12.00.

«Ромео и Джульетта»

Спектакль "Ромео и Джульетта"

Стать персонажем спектакля «Ромео и Джульетта», прогуляться на ночь глядя по декорациям и сфотографироваться с актёрами можно будет в Тюменском драматическом театре. Показ спектакля стартует в 18 часов, экскурсия – в аккурат после показа.

Стоимость: от 300 рублей. Возрастное ограничение 12+.

«Чудо обыкновения»

На сцене мраморного зала в ДК «Нефтяник» в 21 час пройдёт литературно-музыкальная композиция «Чудо обыкновения», посвящённая творчеству Марка Захарова.

Стоимость: бесплатно.

«Ночь искусств». День второй

Тюменский театр кукол в День народного единства продолжит череду мероприятий «Ночи искусств». Действие начнётся в 15 часов, а уже в 15.30 пройдёт театральный квест «Тайна закулисья». Ребята получат маршрутные листы, на которых распределены станции с заданиями. Победителям и призёрам вручат памятные подарки. Здесь же все желающие смогут нарисовать себе аквагрим на лице и посмотреть показы от театра моды «Либерти».

Стоимость: бесплатно.

«Орган и саксофон»

В Католическом костеле св. Иосифа (ул. Ленина, 7) в 14 и 19 часов пройдёт органный концерт «Орган и саксофон». Среди сочинений, которые исполнят музыканты в этот день: «Аве Мария» Пьяццоллы, «Лебедь» Сен-Санса, Концерт Вивальди, Фуга Баха, фрагменты «Пер Гюнта» Грига. Возрастные ограничения: 6+

Стоимость: рекомендуемая сумма пожертвований на входе - 300 рублей.

«Сумасшедшая ночь в Нью-Йорке»

В Тюменской филармонии в 22 часа пройдёт концерт «Сумасшедшая ночь в Нью-Йорке». В исполнении ТФО прозвучат произведения Джорджа Гершвина, Леонарда Бернстрайна и Астора Пьяццоллы. Как сообщают организаторы, классические инструментальные сочинения будут соседствовать с фрагментами из мюзиклов, а джаз – с популярными треками из голливудских фильмов.

Стоимость: 300-700 рублей

КСТАТИ

Ко Дню народного единства в Тюменской области проходит флешмоб.

Флешмоб ко Дню народного единства. Фото: VisitTyumen

Чтобы внести свой вклад в сохранение традиций и развитие народных художественных промыслов и уникальных производств, нужно:

- сфотографироваться в национальном костюме или в одежде с элементами традиционных нарядов и национальным предметом быта;

- проявить фантазию и украсить образ или дом предметами, в которых присутствует душа и самобытность народных промыслов;

- опубликовать фотографию в соцсетях с хэштегами: #россия #мыедины #нхп #тюменскаяобласть и названием костюма или промысла.