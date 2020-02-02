2020-02-02T10:12:45+03:00
Здоровье

Врачи оценили состояние китайской студентки, которая слегла в Тюмени с коронавирусом

Девушка по-прежнему находится под наблюдением врачей
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Врачи оценили состояние китайской студентки, которая слегла в Тюмени с коронавирусомВрачи оценили состояние китайской студентки, которая слегла в Тюмени с коронавирусомФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Девушка, которая прилетела из Китая в Тюмень 28 января и у которой подтвердился коронавирус, чувствует себя хорошо. Об этом рассказала главный врач областной клинической инфекционной больницы Ольга Сиюткина. По её словам, китаянка находится под наблюдением медиков и продолжает необходимое лечение.

Пробы четверых молодых людей, которые летели вместе с ней, дали отрицательный результат. Молодые люди чувствуют себя отлично, жалоб никаких нет. По данным врачей, температура у госпитализированных нормальная и не превышает отметку 36,6 градуса.

Все пятеро останутся в медучреждении под наблюдением врачей не менее чем на 14 дней.

Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первые результаты обследования тюменской студентки, госпитализированной с подозрением на коронавирус, оказались отрицательными (подробнее)

Александр Моор проводит оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в Тюменской области (подробнее)

«Вызывали скорую»: перед госпитализацией с коронавирусом тюменская студентка почувствовала себя плохо (подробнее)

Александр Моор: ситуация с коронавирусом в Тюмени – на личном контроле (подробнее)

Глава Тюменского Роспотребнадзора: коронавирус не представляет опасности для населения (подробнее)

Что известно о состоянии студентки, которую госпитализировали в Тюмени с коронавирусом (подробнее)

«Паники нет»: пассажиры поезда «Пекин - Москва», которые вышли в Тюмени, не боятся коронавируса (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В больницах и поликлиниках Тюменской области введён карантин
В Тюменской области пожилым и инвалидам уделяют особое внимание
Жители Голышманово станцуют вальс и полонез в нарядах XIX века
Врачи оценили состояние китайской студентки, которая слегла в Тюмени с коронавирусом
Тюменцам рассказали, как распознать недобросовестных работодателей
В Упоровском районе выпустят книгу «Солдаты Великой Победы»
Тюменцам не рекомендуют близко подходить к микроволновке
Погода в Тюмени 2 февраля: в Ефимов день предсказываем погоду на Масленицу
Социальные контракты в Тюменской области пользуются большим успехом
Тюменскому ХК «Рубин» предстоит сыграть восемь матчей перед плей-офф
В Ишиме шесть часов обсуждали новый проект «Совет отцов»
Пассажиров поезда Москва – Пекин, которые будут выходить в Тюмени, ждёт врачебный осмотр
Детский сад в Каменке Тюменского района принимает малышей от года до полутора лет
От тюменцев ждут панно для проекта «Конёк-Горбунок. Лоскутная сказка»
Тюменские предприниматели оценили идею отдавать непроданные продукты на благотворительность
Куда обращаться в Тюмени, если оставил свои вещи в автобусе?
Тюменские школы закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа
Глава тюменского Роспотребнадзора: состояние девушки, госпитализированной с коронавирусом, удовлетворительное
Обнародованы имена артистов, которые приедут на фестиваль «Зимний бардовский в Тюмени»
Стало известно о состоянии тюменской студентки, у которой обнаружили коронавирус
На тюменской птицефабрике биобезопасности уделят особое внимание
Тюменцам расскажут о современном театре кукол
В Тюмени состоялась традиционная благотворительная акция «Письмо Деду Морозу»
Гостям Ялуторового острога предстоит разгадать загадки во время спектакля-приключения
Как тюменцы могут зарегистрироваться в качестве самозанятых
Погода в Тюмени 1 февраля: ожидается небольшое потепление и снег