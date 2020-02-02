Врачи оценили состояние китайской студентки, которая слегла в Тюмени с коронавирусом
Девушка, которая прилетела из Китая в Тюмень 28 января и у которой подтвердился коронавирус, чувствует себя хорошо. Об этом рассказала главный врач областной клинической инфекционной больницы Ольга Сиюткина. По её словам, китаянка находится под наблюдением медиков и продолжает необходимое лечение.
Пробы четверых молодых людей, которые летели вместе с ней, дали отрицательный результат. Молодые люди чувствуют себя отлично, жалоб никаких нет. По данным врачей, температура у госпитализированных нормальная и не превышает отметку 36,6 градуса.
Все пятеро останутся в медучреждении под наблюдением врачей не менее чем на 14 дней.
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ИСТОЧНИК KP.RU