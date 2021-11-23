Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 24 ноября 2021 года: за сутки скончалось более 30 человек

В Тюменской области за сутки скончалось более 30 человек с коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 24 ноября 2021 года. По данным оперштаба Тюменской области, число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 327 и составило 78 640 человек, 31 человек скончался (всего – 2 715 с начала пандемии).

Фото - yandex.ru.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки зарегистрировано 327 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 78 640), 198 человек выздоровели (за весь период – 61 294), 26 детей заболели (из общего числа заболевших), 35 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 38 894 человека остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 853 678 человек, полный курс прошли 714 179.

Тюменский государственный медицинский университет продлил дистанционку для студентов до 28 ноября. У обучающихся на 5-м и 6-м курсе сейчас проходит практическая подготовка.

Пять муниципалитетов Тюменской области уже перевыполнили план по вакцинации от ковида. Всего же для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 80% взрослого населения.

Более 17 тысяч тюменцев заболели коронавирусом после вакцинации обоими компонентами. Всего же на сегодняшний день привито 847 тысяч человек, полный курс прошли 708 тыс. жителей региона.

В Тюменской области выявили еще один очаг коронавируса. Всего на сегодняшний день на контроле местного управления Роспотребнадзора находятся четыре очага ковида. Добавился очаг в Ишимском геронтологическом центре. В учреждении заболели 6 человек, контактных 63.

В Тюменской области за четыре дня более 4,4 тысячи жителей воспользовались помощью волонтеров. Им помогли зарегистрироваться на портале госуслуг и распечатать QR-коды.

За последние сутки в России выявлено 33 996 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 243 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 36 051 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 400 835 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 266 579 летальных исходов, выздоровели 8 089 694 человека.