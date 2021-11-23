Коронавирус в Тюмени, последние новости на 23 ноября 2021 года: заболели 327 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 23 ноября увеличилось на 330 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 23 ноября увеличилось на 330 человек. Всего с начала пандемии ковид подхватили 78 640 человек.

За последние сутки в России выявлено 33 996 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 243 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 36 051 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 400 835 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 266 579 летальных исходов, выздоровели 8 089 694 человека.