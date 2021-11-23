Более 17 тысяч тюменцев заболели коронавирусом после вакцинации. Фото: Вадим Бегун

Более 17 тысяч тюменцев заболели коронавирусом после вакцинации обоими компонентами. Всего же на сегодняшний день привито 847 тысяч человек, полный курс прошли 708 тыс. жителей региона.

– После прививки можно заболеть, но даже если это произойдет, вы перенесете инфекцию легче и без осложнений. Только спустя 21 день после постановки однокомпонентной вакцины или второй дозы двухкомпонентного препарата в организме человека формируются защитные антитела, – сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В Тюменской области поставить прививку можно в поликлиниках, в центрах вакцинации. Запись доступна на едином портале государственных услуг, через регистратуру поликлиники по месту жительства, по номеру горячей линии по вопросам COVID-19 – 8-800-234-35-22 (звонок бесплатный).