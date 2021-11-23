Муниципалитеты Тюменской области перевыполняют план по вакцинации от коронавируса. Фото: Ольга Крыльцова

Пять муниципалитетов Тюменской области уже перевыполнили план по вакцинации от ковида. Всего же для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 80% взрослого населения.

– В Заводоуковском городском округе план вакцинации выполнен на 110,6 процента, в Нижнетавдинском районе – на 110,4 процента, в Ялуторовском районе – на 113 процента, в Ярковском районе – на 102,8 процента, в Тюменском районе – на 100,9 процента, – сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

По информации оперштаба, близки к достижению планового показателя Уватский район – 99,9%, Вагайский район – 98,5%, а также Упоровский район – 94,3%.