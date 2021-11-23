Почти двум тысячам тюменцев волонтеры помогли распечатать QR-код

Почти двум тысячам тюменцам волонтеры помогли распечатать QR-код. Фото ИА "Тюменская линия".

В Тюменской области за четыре дня более 4,4 тысячи жителей воспользовались помощью волонтеров. Им помогли зарегистрироваться на портале госуслуг и распечатать QR-коды.

– Помощью волонтеров при распечатке сертификатов о вакцинации с QR-кодами воспользовались 1 809 человек, на портале госуслуг зарегистрировались 458 человек. Наибольшей популярностью услуги добровольцев пользуются в Тюмени, Ишиме и Тобольске, – сообщила заместитель губернатора региона Ольга Кузнечевских.

Открыть в центрах вакцинации консультационные пункты ранее поручил губернатор Тюменской области Александр Моор. По его словам, это очень важная задача:

– Наши земляки, прошедшие вакцинацию, должны иметь возможность своевременно получить подтверждающие документы.