В Тюменской области выявили еще один коронавируса. Фото - ishimgc.3dn.ru.

В Тюменской области выявили еще один очаг коронавируса. Всего на сегодняшний день на контроле местного управления Роспотребнадзора находятся четыре очага ковида.

– Добавился очаг в Ишимском геронтологическом центре. В учреждении заболело 6 человек, контактных 63, – сообщили в ведомстве.

Продолжают действовать очаги COVID-19 в Винзилинском психоневрологическом интернате, медицинском городе и Епархиальном Иоанно-Введенском женском монастыре, который находится в поселке Прииртышский Тобольского района. Очаг в центре восстановительной медицины и реабилитации «Снежинка» закрыт.