Коронавирус в Тюмени, последние новости на 23 ноября 2021 года: умер 31 человек

Число умерших коронавирусом в Тюменской области на 23 ноября увеличилось на 31 человека. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших коронавирусом в Тюменской области на 23 ноября увеличилось на 31 человека. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 2 715 человек.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки зарегистрировано 327 случаев заболевания (всего с начала пандемии — 78 640); 198 человек выздоровели (за весь период — 61 294); 26 детей заболели (из общего числа заболевших); 35 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших); 38 894 человека остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 853 678 человек, полный курс прошли 714 179.

За последние сутки в России выявлено 33 996 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 243 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 36 051 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 400 835 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 266 579 летальных исходов, выздоровели 8 089 694 человека.