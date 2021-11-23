Тюменский медвуз продлил дистанционку для студентов до 28 ноября. Фото: c cайта 2ГИС

Тюменский государственный медицинский университет продлил дистанционку для студентов до 28 ноября. У обучающихся на 5-м и 6-м курсе сейчас проходит практическая подготовка.

– Образовательный процесс будет осуществляться посредством электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий, – сообщили в пресс-службе вуза.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменском государственном университете для большей части студентов продлили дистанционку. Она продлится как минимум до 5 декабря. Студенты ИнБио, ИнЗем, ИМиКН, ФТИ, ИнХим, СоцГум, ФЭИ, ИГиП, ИПиП, ИФК продолжат учебу в режиме онлайн с использованием платформы Microsoft Teams в соответствии с расписанием учебных занятий.