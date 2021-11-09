«Объездили кучу поликлиник, и всё зря»: тюменцы не могут найти вакцину «Спутник Лайт»

Некоторые жители уезжают в другие города, чтобы поставить прививку там Фото: депздрав Тюменской области Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Ситуация с коронавирусной инфекцией продолжает оставаться напряженной в Тюменской области. После завершения мини-локдауна в регионе ввели новые правила, согласно которым посещать закрытые места массовых скоплений (театры, спортзалы, торговые центры и т.д.) можно только тем жителям области, у кого есть QR-код или медицинский документ, подтверждающий наличие у гражданина вакцинации против COVID-19 или наличие противопоказаний. В связи с этим многие жители решили поставить прививку, но в целях осторожности сделали выбор на вакцине «Спутник Лайт», которую, как оказалось, сложно найти в городских поликлиниках.

- У меня есть показания к прививке «Спутник Лайт», но найти ее в городе оказалось непростой задачей. Мы с мужем объездили семь поликлиник, а обзвонили – еще больше. Везде говорят, что вакцины нет, и когда появится – неизвестно, - рассказывает тюменка Марина Авдеева.

По словам горожанки, дозвониться до поликлиник – еще одна задача не из легких. Приходится «висеть на трубке» около получаса. Во многих медучреждениях сразу переводят на горячую линию по номеру 112, но там дождаться ответа еще более маловероятно.

Информацию о том, что вакцины «Спутник Лайт» нет в регионе, опровергли Фото: Мария Толстихина

- Чтобы не тратить время и дальше на безуспешные звонки, решили сразу объехать несколько поликлиник. Были в поликлиниках №3, 5, 17 и 12 – везде нам сообщили, что «Спутника Лайт» нет. Такой же ответ и в центре вакцинации на Луначарского, 12, - сообщает тюменка.

В департаменте здравоохранения Тюменской области информацию о том, что вакцины «Спутник Лайт» нет в регионе, опровергли.

- «Спутник Лайт» в регионе есть, он используется для повторной вакцинации. В области сегодня насчитывается 5,5 тысячи доз вакцины, - прокомментировали в пресс-службе областного депздрава.

Действительно, ранее Минздрав России рекомендовал использовать «Спутник Лайт» только для повторной вакцинации. Теперь прививку «Спутником Лайт» делают только тем, кто уже переболел коронавирусом или был привит ранее любой другой вакциной. Но что делать тем, кто привит или переболел, но не может найти «щадящую» и самую быструю на пути к получению QR-кода вакцину?

Редакция «Комсомольской правды-Тюмень» обзвонила поликлиники № 1, 3, 5, 6, 12,17 – во всех них работники регистратуры ответили, что вакцины «Спутник Лайт» на данный момент нет, а собираются ли быть поставки – неизвестно. До поликлиник № 4, 13 и 14 дозвониться не удалось.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 349 случаев заболевания Фото: Мария Толстихина

- Мы не обладаем информацией о том, в каких медицинских учреждениях присутствует та или иная вакцина, поликлиники нам не предоставляют такие данные. Такую информацию вам не предоставят ни мы, ни областной депздрав. Единственный выход – обзванивать поликлиники и узнавать о наличии вакцины там, - прокомментировали в оперативном штабе Тюменской области.

По информации горожан, вакцина «Спутник Лайт» еще была в эти выходные (6 и 7 ноября): ее ставили в палатке вакцинации тюменских торговых центров. Однако уже с понедельника найти ее оказалось сложно. Некоторые жители уезжают в другие города, чтобы поставить прививку там.

Для тюменцев открыто 11 пунктов вакцинации. Поставить прививку можно в СШ «Водник», ЦОП «Тюмень-дзюдо», АНО «Футбол-Хоккей» стадион «Геолог», ДО ДЮЦ «Пламя», ДО ТО «Пионер», ТРЦ «Гудвин» (вакциномобиль), ДК «Железнодорожников», центр «Грант», Центр спортивной гимнастики, СШ «Тура» и ВЦ «Тюменская ярмарка». Также недавно в городе открылся Единый центр вакцинации от коронавируса в Легкоатлетическом манеже по адресу Луначарского, 12.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки зарегистрировано 349 случаев заболевания. Число умерших от коронавируса в Тюменской области на 9 ноября увеличилось на 15 человек. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 2 476 человек. Ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной.

Напомним, с 8 ноября власти Тюменской области ввели действие системы QR-кодов в крупных торговых центрах. Коды также нужно будет предъявлять при посещении организаций культуры и спорта: кинотеатров, концертных залов, фитнес-центров и спортклубов. Детям разрешено посещать ТЦ только в сопровождении взрослых.

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