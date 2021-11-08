Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 9 ноября 2021 года: открываются новые пункты вакцинации

В Тюмени открыли еще два дополнительных пункта вакцинации. Фото: Ольга Крыльцова

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 9 ноября 2021 года. По данным оперштаба Тюменской области, число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 347 и составило 73 533 человека, 13 человек скончались (всего – 2 461 с начала пандемии).

Фото - yandex.ru.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 96 человек выздоровели (за весь период – 59 232), 30 детей заболели (из общего числа заболевших), 41 пациент – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 37 139 человек остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 750 996 человек, полный курс прошли 669 225.

За прошедшую неделю в регионе проведено более 50 тысяч тестирований на новую коронавирусную инфекцию. Тюменская область на 7-м месте в топе-15 субъектов РФ по количеству проведенных исследований на COVID-19 на 100 тысяч населения.

В Тюмени в штаб акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ срочно ищут волонтеров. Они будут работать в центре вакцинации в Легкоатлетическом манеже, а также нужны для развозки лекарств и продуктов.

В Тюмени открыли еще два дополнительных пункта вакцинации. Сделать прививку теперь можно будет в выставочном центре «Тюменская ярмарка» (ул. Севастопольская, 12) с 10.00 до 16.00 и в Доме культуры «Железнодорожник» (ул. Первомайская, 55) с 8.00 до 20.00.

За последние сутки в России выявлено 39 400 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 190 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 25 582 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 834 495 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 248 004 летальных исхода, выздоровели 7 587 560 человек.