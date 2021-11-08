В Тюмени открыли еще два пункта вакцинации. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени открыли еще два дополнительных пункта вакцинации. Сделать прививку теперь можно будет в выставочном центре «Тюменская ярмарка» (ул. Севастопольская, 12) с 10.00 до 16.00 и в Доме культуры «Железнодорожник» (ул. Первомайская, 55) с 8.00 до 20.00.

Всего в Тюмени работает 11 дополнительных пунктов вакцинации: в «Воднике», ЦОП «Тюмень-дзюдо», на стадионе «Геолог», в ДЮЦ «Пламя», ГАУ ДО ТО «Пионер», ТРЦ «Гудвин» (вакциномобиль), ДК «Железнодорожник», ЦРТДиЮ «Грант», СШ № 1 (Центр спортивной гимнастики), СШ «Тура» и ВЦ «Тюменская ярмарка».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что жителей Тюмени после снятия ограничений на профилактическую помощь приглашают на диспансеризацию, в том числе и тех, кто переболел ковидом. Через два месяца после выздоровления рекомендуется обратиться в поликлиннику. Углубленная диспансеризация в первую очередь нужна для снижения риска осложнений после перенесенного заболевания.