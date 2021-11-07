Тюменцам рекомендуют пройти диспансеризацию после перенесенного COVID-19 Фото: Юлия Кучеренко

Жителей Тюмени, после снятия ограничений на профилактическую помощь, приглашают на диспансеризацию, в том числе и тех, кто переболел ковидом.

Через два месяца после выздоровления рекомендуется обратиться в поликлиннику. Углубленная диспансеризация в первую очередь нужна для снижения риска осложнений после перенесенного заболевания. Медики выделили две приоритетные группы: те, кто перенес коронавирус и имеет два и более сопутствующих хронических заболевания, и те, у кого хроническое заболевание одно.

На первом этапе диагностики медики собирают анамнез, измеряют сатурацию, проводят анализы, делают рентген органов грудной клетки, проводят спирометрию и даже по показания нагрузочный тест с 6-минутной ходьбой. Всё, чтобы проанализировать общее состояние организма. Перенесшим ковид в средней или тяжелой форме, назначают анализ на концентрацию Д-димера, чтобы исключить образование тромбов.

На втором этапе, исходя из показателей первого этапа, отправляют к узким специалистам, а также делают ЭхоКГ сердца, КТ легких и дуплексное сканирование вен нижних конечностей – при наличии показаний.

Медики поясняют, что ковид обостряет уже имеющиеся хронические заболевания или активно проявляет те, к которым уже была склонность и имелись факторы риска.