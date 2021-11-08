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Здоровье8 ноября 2021 11:47

В Тюмени срочно ищут волонтеров в центр вакцинации

И на развозку лекарств и продуктов
Сергей Швецов
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В Тюмени срочно ищут волонтеров в Центр вакцинации. Фото - "Добровольческое движение | Тюменская область" в ВК.

В Тюмени срочно ищут волонтеров в Центр вакцинации. Фото - "Добровольческое движение | Тюменская область" в ВК.

В Тюмени в штаб акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ срочно ищут волонтеров. Они будут работать в центре вакцинации в Легкоатлетическом манеже, а также нужны для развозки лекарств и продуктов.

– Если вы готовы присоединиться к акции взаимопомощи, звоните по телефону 8 (3452) 29-03-01. Вам должно быть 18 и более лет, также обязательно наличие сертификата о вакцинации, – сообщили в местном штабе Общероссийского народного фронта.

Если вам нужна помощь волонтеров #МЫВМЕСТЕ, оставьте заявку по ссылке или позвоните на горячую линию 8-800-200-34-11.