Коронавирус в Тюмени, последние новости на 8 ноября 2021 года: умерли 13 человек

В Тюменской области за сутки умерли 13 человек с коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших коронавирусом в Тюменской области на 8 ноября увеличилось на 13 человек. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 2 461 человек.

За прошедшую неделю в регионе проведено более 50 тысяч тестирований на новую коронавирусную инфекцию. Тюменская область на 7-м месте в топе-15 субъектов РФ по количеству проведенных исследований на COVID-19 на 100 тысяч населения.

За последние сутки в России выявлено 39 400 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 190 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 25 582 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 834 495 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 248 004 летальных исхода, выздоровели 7 587 560 человек.